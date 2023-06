30 milioni a stagione: addio Juve, raggiunge Cristiano Ronaldo

30 milioni a stagione, sono disposti a mettere sul piatto un’offerta faraonica per convincerlo ad accettare.

Ripartire affamati, lasciandosi alle spalle le scorie di un’annata assurda, condizionata e per certi versi paralizzata dalle ormai ben note vicende giudiziarie.

La Juventus ha la necessità di voltare pagina al più presto. E da questo punto di vista non vede l’ora che cominci la nuova stagione. Non si sa ancora se la Uefa deciderà di sanzionare il club bianconero squalificandolo per un anno dalle coppe europee ma dopo quello che è successo nei mesi scorsi bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Se non dovesse accadere nulla, con il massimo organismo calcistico che chiuderà un occhio – probabilmente dopo la rinuncia della Juve al progetto Superlega le possibilità sono più alte – consentendo alla Signora di partecipare alla Conference League. Il fatto di non giocare la Champions però potrebbe avere delle importanti ripercussioni. Non potrà essere infatti un mercato ambizioso quello dei bianconeri, che nella prossima sessione saranno obbligati ad inventarsi qualcosa. La prima mossa, tuttavia, è convincere i big a rimanere.

30 milioni a stagione, Rabiot tentato dai sauditi

Non si è ancora fatta chiarezza, ad esempio, sul rinnovo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto e la Juventus sta provando fino all’ultimo a convincerlo a firmare, distraendolo dalle sirene del Barcellona e della Premier League.

Rabiot sa quanto Massimiliano Allegri lo stimi e quanto sia indispensabile nell’economia del suo gioco. Ed è tentato dall’accettare l’ultima proposta, di 7 milioni a stagione netti più bonus. Ma la Signora non ha fatto i conti con la mamma-agente Veronique. Che, a quanto pare, sta invece spingendo per un’altra destinazione, consentendogli di monetizzare la grande stagione da cui è reduce il figlio-assistito. Occhio, però, anche ai sauditi. Secondo l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, sulle tracce di Rabiot ci sarebbe anche un club della Saudi League, pronto a garantirgli addirittura 30 milioni l’anno. Sarà l’Al-Nassr del suo ex compagno Cristiano Ronaldo?