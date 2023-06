Bomba RAI: Milinkovic Savic bianconero, Chiesa lascia la Juve ma resta in Serie A

Calciomercato Juventus, la bomba la lancia la Rai: Milinkovic Savic in bianconero e addio di Chiesa, che rimane in Serie A

La bomba la lancia la Rai. E riguarda due operazioni che toccano da vicino la Juventus. Ma da molto vicino. Insomma, il nome che circola è sempre quello di Milinkovic Savic che secondo quanto riportato da Paganini è indirizzato verso Torino.

Un’operazione che si sta delineando in poche parole, anche se Lotito ovviamente non molla la presa e chiede 30-35 milioni di euro per il serbo che è ad un solo anno dalla scadenza naturale del proprio contratto. Saranno discussioni lunghe e come vi abbiamo raccontato già in diverse occasioni potrebbe entrarci anche Pellegrini che tornerà dal prestito proprio alla Lazio. Insomma, una pedina che potrebbe fare comodo dentro la Juventus per cercare di centrare quello che adesso, senza discussione, è il vero obiettivo del mercato. O almeno in questa prima parte.

Calciomercato Juventus, offerta del Napoli per Chiesa

In tutto questo si pensa anche alle cessioni e nemmeno Chiesa come si sa da un poco di tempo, è certo di rimanere alla Juventus. Ma mai si era parlato fino ad oggi di quella che potrebbe essere un’offerta del Napoli di Garcia che, a quanto pare, starebbe appunto pensando al bianconero per rinforzare la rosa.

La Juve per Federico vorrebbe 40milioni di euro. O forse potrebbero non bastare. Ma vederlo al Napoli senza dubbio sarebbe un colpo duro da digerire per tutti i tifosi bianconeri che già vedendolo andare via avrebbero delle perplessità. Figuriamoci a vederlo con i colori azzurri addosso.