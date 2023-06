Calciomercato Juventus, maxi scambio da brividi: ‘3 x 3’ giallorosso

Calciomercato Juventus, bianconeri interessati a due profili e potrebbero sfruttare le tre opzioni come contropartite: tutti i dettagli.

La Vecchia Signora guarda già al restyling totale della squadra, ci sono interessi esteri su alcuni profili, su tutti, si legge proprio dall’indiscrezione di ‘Tuttojuve’, filtra interesse per due giocatori del Galatasaray.

I giocatori in questione: il francese Sacha Boey (più avanti l’Arsenal in questo momento) e il difensore centrale Victor Nelsson (il giocatore piace anche al Tottenham) sono due dei giocatori sondati proprio dall’entourage mercato della Juventus. Come si legge, proprio la società bianconera, potrebbe sfruttare l’opzione di una tripla contropartita per arrivare ad uno dei due profili.

Si tratta con il Galatasaray: Tre pedine di scambio pronte a partire

Il danese potrebbe rientrare nella trattativa che i 2 club potrebbero imbastire, come già anticipato, una sorta di trattativa con scambio. Infatti in casa Juventus alcuni giocatori di ritorno dal prestito potrebbero essere rimessi sul mercato.

Tra i possibili interessi del club turco, proprio nel mirino del Galatasaray, ci potrebbero finire i tre esuberi di casa Juventus: Arthur, Alex Sandro e Weston McKennie. Tutti e tre, come già anticipato, sul mercato. Non ci resta che attendere ulteriori verdetti per capire se se questa trattativa avrà fondamenta. Certamente, i giocatori del club turco interessano alla Juventus e adesso questa opzione di scambio potrebbe essere ben vista da entrambe le parti. Attendiamo ulteriori novità non appena il mercato sarà nel vivo delle trattative.