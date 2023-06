Sbarco a Torino: stanno per chiudere con la Juventus

Calciomercato Juventus, il primo ‘colpo’ potrebbe arrivare molto presto, sta già arrivando a Torino per chiudere definitivamente.

Per la gioia di mister Allegri, il primo ‘colpo’ della Juventus è presto fatto. Sta già arrivando a Torino per chiudere definitivamente l’operazione e diventare, a tutti gli effetti, di nuovo bianconero.

Come confermano da ‘Goalitalia’, l’agente dell’attaccante è atteso queste ore proprio a Torino per chiudere definitivamente la trattativa e dare ad Allegri, di nuovo, il suo attaccante per la prossima stagione.

Milik di nuovo bianconero: L’agente sta arrivando in città

Milik sarà il prossimo attaccante della Juventus. Il bomber polacco rimane a Torino per la gioia di Allegri e nonostante la scadenza del prestito, adesso, si tratta per risolvere in maniere definitiva la trattativa e avere di nuovo un attaccante d’esperienza come il polacco in rosa. Per la gioia di tutti, infatti, Milik sarà presto, di nuovo, un giocatore della Juventus.

Come scrivono e confermano dalle indiscrezioni infatti, l’agente del giocatore è atteso proprio in questo momento a Torino per chiudere definitivamente l’operazione e regalare alla Juventus il suo prossimo attaccante. Ripartire, dunque, dalle certezze e in un certo senso, Milik ha rappresentato questo tra alti e bassi a Torino. Un giocatore di grande esperienza che ha dimostrato di trovarsi a proprio agio proprio in maglia bianconera.