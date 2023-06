Fiato sospeso Juve, scambio saltato: 35 milioni

Il calciomercato della Juventus è ormai entrato nel vivo, è tempo di trattative per la dirigenza bianconera che sarà senz’altro molto impegnata.

L’obiettivo del club è quello di voltare pagina e regalare delle soddisfazioni ai propri tifosi. L’ultima stagione è stata deludente per i supporters della Vecchia Signora, chiusa senza la conquista di alcun trofeo e con un settimo posto in campionato che ha portato solo alla qualificazione in Conference League.

Niente Champions, dunque, e con essa anche niente introiti milionari da mettere a bilancio. Soldi che sarebbero senz’altro serviti alla società nella prossima sessione di calciomercato. L’intenzione della Juventus è infatti quella di cambiare diverse pedine, considerando anche gli addii che ci saranno nelle prossime settimane. Per rimanere competitivi su tutti i fronti servirà avere una rosa ampia ma anche giovane, che sia in grado di aprire un nuovo ciclo vincente all’ombra della Mole.

Juventus, no del Galatasaray alla proposta per Zaniolo

Ecco perché tra i nomi dei possibili acquisti per il futuro continua a esserci quello di Niccolò Zaniolo. Che a gennaio ha lasciato la Roma per trasferirsi in Turchia, al Galatasaray. Dove, seppur a sprazzi, ha messo in luce il suo talento. E’ ancora molto giovane e ha davanti a sè ancora una carriera tutta da vivere.

Zaniolo transferini bitirmek için 20 milyon € artı McKennie ya da Kean teklifini sunan Juventus’un oyuncuyu ikna edip masaya oturma taktiği sonuçsuz kaldı. Galatasaray, serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro’yu talep ediyor.[Hürriyet] pic.twitter.com/o24w37RIM9 — Futbol_10 (@Futbol10gs) June 25, 2023

Il suo futuro potrebbe vedere un ritorno in Italia, dove la Juventus lo continua a seguire con interesse. Tuttavia non è facile convincere i giallorossi di Istanbul a lasciarlo andare via. Come ha spiegato infatti “Hurriyet” i bianconeri avrebbero offerto 20 milioni di euro più il cartellino di uno tra McKennie e Kean, ottenendo in cambio un “no” da parte del Galatasaray. Che per sedersi al tavolo chiede 35 milioni di euro.