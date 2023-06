Calciomercato Juventus: svolta Milinkovic, l’annuncio dell’agente

Milinkovic è pronto a cambiare squadra in questo calciomercato 2023. L’annuncio arriva dal suo agente, ecco tutta la verità riguardo la trattativa con la Juventus.

La Juventus continua a seguire Milinkovic Savic. Il giocatore della Lazio è un obiettivo concreto del club bianconero. Allegri stravede nel giocatore e sogna un super centrocampo con Pogba e Rabiot. A favorire l’operazione è la situazione contrattuale del serbo che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Lotito è pronto a cedere Milinkovic a prezzo di saldo, per evitare di perderlo a zero nella prossima sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità relative al futuro di Milinkovic, c’è l’annuncio da parte dell’agente.

Tutto pronto per il valzer dei centrocampisti: Tonali al Newcastle sbloccherà anche altre situazioni con la Serie A che si preparerà a vivere una sessione estiva davvero intensa. Le big sono pronte ad entrare in azione per alcuni giocatori come Frattesi e Milinkovic. In particolar modo, la Juventus è pronta a chiudere per l’arrivo in bianconero del centrocampista della Lazio. Dopo otto anni, il serbo potrebbe lasciare la Capitale e firmare con un’altra società. Alla base di questa decisione il suo contratto in scadenza nel 2024 che spinge il club di Claudio Lotito a cedere subito Milinkovic per evitare di perderlo a zero in futuro.

Calciomercato: quale futuro per Milinkovic-Savic? Le parole dell’agente

Nelle ultime ore è emersa una nuova destinazione per Milinkovic Savic che resta un obiettivo di mercato della Juventus. I bianconeri sono pronti a chiudere e a prendere il calciatore della Lazio che è nel mirino anche di un’altra società, ecco tutti i retroscena svelati dal suo agente.

Milinkovic è pronto a cambiare maglia in questo calciomercato estivo 2023. La Lazio, senza rinnovo, dovrà necessariamente cedere il centrocampista classe 1995 che ha ricevuto delle proposte importanti anche dall’Arabia Saudita. Ecco l’annuncio del suo agente Mateja Kezman, che nel corso di un’intervista a 365Scores Arabic ha svelato quante possibilità ci siano di un trasferimento di Milinkovic nella Saudi Pro League. “Posso dire che su Sergej ci sono tante società interessante, abbiamo tante opzioni. Arabia Saudita? C’è molto interesse nell’ingaggiare Milinkovic. Vedremo cosa accadrà in futuro, nella vita non si può mai sapere”. Il centrocampista può lasciare subito la Lazio: i dirigenti bianconeri non mollano la presa e contano di raggiungere l’accordo per portare alla Juventus Milinkovic in questo calciomercato. Le parole dell’agente, che ha provato a spegnere sul nascere le voci dell’Arabia Saudita, sono un segnale in più della volontà del giocatore di restare in Italia.