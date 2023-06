Bye bye Juventus: Pogba in Arabia, l’ultima soffiata è clamorosa

Bye bye Juventus, anche il centrocampista francese sarebbe finito nel mirino dei sauditi: cosa sta succedendo.

L’Arabia Saudita sembra voler lanciare un guanto di sfida al calcio europeo. Scalfire la sua egemonia, con l’obiettivo, ormai dichiarato, di fare della Saudi Pro League una delle leghe calcistiche più competitive e ambite del pianeta. Quello che sta avvenendo in queste settimane, del resto, è abbastanza emblematico.

Cristiano Ronaldo lo scorso dicembre ha fatto da apripista, accettando l’offerta dell’Al-Nassr. Ma adesso sono in tanti a seguire le sue orme, attratti da proposte faraoniche che nessun club del Vecchio Continente potrebbe essere in grado di pareggiare. Ed è così che l’Al-Ittihad dal prossimo anno potrà contare su N’Golo Kanté e Karim Benzema, due campioni ultratrentenni con qualche acciacco di troppo che, tuttavia, avrebbero ancora fatto comodo a molte squadre in Europa. L’ex difensore centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha lasciato il Chelsea dopo un solo anno per accasarsi all’Al-Hilal, altro club ambizioso che da settimane sta tentando pure l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, nonostante i sauditi abbiano aumentato considerevolmente l’offerta in seguito al il primo rifiuto, ha risposto di nuovo picche, decidendo di restare a Torino.

Bye bye Juventus, diversi club sauditi vogliono Pogba

Dal Medio Oriente potrebbero in ogni caso tornare alla carica, anche se la decisione di Allegri al momento sembra irremovibile.

Ma, a quanto pare, l’allenatore originario di Livorno non è l’unico che gli arabi stanno monitorando con attenzione in casa Juventus. Secondo l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, diversi club avrebbero puntato anche Paul Pogba, tornato lo scorso anno a Torino dopo sei stagioni al Manchester United. Il centrocampista francese ha trascorso l’intera stagione in infermeria, limitandosi a giocare solo qualche minuto. La Juve non lo ritiene incedibile e davanti ad un’offerta importante sarebbe disposta a lasciarlo partire, considerando anche che il suo contratto è uno di quelli in assoluto più “pesanti”.