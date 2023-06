Calciomercato Juventus, la Serie A resta solo un ricordo: resta in Liga

Calciomercato Juventus, sfuma definitivamente l’obiettivo bianconero: accordo trovato con il club in cui è cresciuto.

Ne avrà parecchio lavoro da fare, Cristiano Giuntoli. L’ormai ex direttore sportivo del Napoli si appresta a diventare il responsabile dell’area sportiva della Juventus, dando inizio al cosiddetto nuovo corso. Domani sarà il momento della firma sul contratto, che lo legherà al club bianconero per i prossimi 5 anni. Quando è arrivata la chiamata della Signora, uno dei principali artefici dello scudetto partenopeo non ci ha pensato due volte.

L’ha voluta fortemente, anche a costo di andare allo scontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, con cui ha lavorato fianco a fianco negli ultimi otto anni. La lunga tiritera per “uscire” dal contratto – quello con il club azzurro scadeva l’anno prossimo – si è conclusa positivamente soltanto oggi, dopo una trattativa lunga più di un mese che sembrava non finisse mai. Ma ormai il peggio è alle spalle: Giuntoli non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura professionale. La sfida è di quelle intriganti: riportare la Juventus a dominare in Italia e ad essere competitiva in Europa, archiviando le ultime due stagioni.

Calciomercato Juventus, Odriozola verso la Real Sociedad

Un affare, la Signora, l’ha già chiuso. Domani potrebbe essere il giorno dell’ufficialità anche per Timothy Weah, che mercoledì scorso è atterrato a Caselle e presto sarà presentato come nuovo acquisto della Juventus.

Per un Weah che entra, c’è un Cuadrado che esce. Lo statunitense, figlio d’arte, sarà il titolare della corsia destra, visto che a Lille ha dimostrato di saper giocare anche a tutta fascia. Niente da fare, invece, per Alvaro Odriozola, un altro obiettivo che i dirigenti bianconeri hanno inseguito a lungo. L’ex Fiorentina, di proprietà del Real Madrid, secondo il quotidiano spagnolo Marca è pronto a tornare alla Real Sociedad, squadra in cui è cresciuto. L’esterno basco quest’anno non ha praticamente mai giocato con i Blancos e Carlo Ancelotti, di concerto con il Real, ha deciso di accontentarlo.