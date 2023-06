Addio UFFICIALE: Giuntoli è pronto per la Juventus

C’è l’annuncio sull’arrivo alla Juventus di Cristiano Giuntoli: ecco i dettagli riguardo questo nuovo accordo tra il dirigente e il club bianconero.

Dopo settimane d’attesa è arrivata la comunicazione riguardo il passaggio imminente del direttore sportivo che potrà guidare la Juventus in vista di questa sessione estiva di calciomercato 2023. Lavorerà a stretto contatto anche l’attuale management bianconero con il presidente Ferrero che ha concesso a Giuntoli pieni poteri riguardo la costruzione della Juventus.

Mese di giugno intenso per il direttore sportivo che ha avuto non poche difficoltà nel liberarsi da Napoli. Legato da un contratto fino al 2024, Giuntoli era un vero e proprio ostaggio di Aurelio De Laurentiis che alla fine s’è arreso ed ha dato il via libera alla nomina di Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juventus. Nel club azzurro resteranno due ex collaboratori del ds, Mantovani e Micheli, che gestiranno le operazioni del Napoli in vista di questo calciomercato estivo 2023. Ecco tutti i dettagli riguardo il profilo del nuovo ds della Juventus Giuntoli che gestirà tutte le trattative per conto del club bianconero.

Chi è Cristiano Giuntoli, nuovo ds della Juventus

Nato a Firenze nel 1972, dopo una carriera da calciatore tra Serie C e D, ha deciso di intraprendere la carriera da direttore sportivo. Ha legato il suo nome principalmente al Carpi, dove è arrivato nell’estate del 2009. Protagonista assoluta della rifondazione del club, ha ottenuto quattro promozioni in cinque stagione portando il Carpi dalla Serie D alla Serie A. Nel 2015 è arrivata la grande occasione per Giuntoli che ha accettato il Napoli, con la società di Aurelio De Laurentiis ha vinto una Coppa Italia ed uno Scudetto oltre a portare giocatori che sconosciuti che in poco tempo sono diventati protagonista del club azzurro come Lobotka, Kim, Osimhen, Kvara e molti altri ancora.

Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra. pic.twitter.com/4wfIOY6UHG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 30, 2023

Adesso la nuova esperienza in un’altra big di Serie A: la nuova dirigenza ha deciso di nominare come nuovo direttore della Juventus Giuntoli che avrà il compito di risollevare le sorti del club bianconero, reduce da alcune stagioni deludenti. A lui il compito di formare una squadra giovane e di qualità.