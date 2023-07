Juventus a zero, la ‘marottata’ che non ti aspetti: pokerissimo choc

Il calciomercato della Juventus sarà l’argomento di maggiore discussione tra i supporters bianconeri in questo caldo mese di luglio appena iniziato.

Un mese che si aprirà per i bianconeri con la prossima nomina del nuovo ds. Giuntoli si è liberato dal suo contratto con il Napoli e ora è pronto a lavorare per la squadra torinese. Non avrà un compito semplice, deve partire un processo di semi rivoluzione all’interno della rosa che dovrà portare la Juve comunque a lottare per lo scudetto.

E’ quello l’obiettivo che si inseguirà. Dopo tanti anni senza tricolore sul petto c’è la ferma volontà di tornare in cima alla classifica di serie A, anche se non sarà semplice. Diverse trattative all’orizzonte dunque, tra acquisti e cessioni, tenendo sempre d’occhio il bilancio. Sono tanti i nomi che ormai da tempo stanno circolando come possibili innesti, ma si sta parlando anche pur sempre della possibile cessione di almeno un big per fare cassa.

Juventus, ecco tutte le occasioni a parametro zero

Da oggi in poi il calciomercato offre le golose occasioni dei parametro zero. Ovvero quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La lista è lunga ed è piena zeppa di ottimi calciatori, anche di quelli che possono spostare gli equilibri.

La Juventus ha salutato Cuadrado per fine contratto e ora potrebbe fare nuovi affare. Liberi da accordi ci sono il portiere De Gea ex United, ma anche Edin Hazard, Isco, James Rodriguez e Marco Asensio. Tra questi tre è soprattutto l’ultimo ad essere nei radar bianconeri. Ma anche in serie A ci sono tanti elementi come Pereyra (ex Udinese) che potrebbero essere degli ottimi jolly di centrocampo così come Soriano (ex Bologna) e Saponara (ex Fiorentina). L’Inter ha svincolato D’Ambrosio, Handanovic e Gagliardini. Chi fa più gola è però Roberto Firmino, centravanti ex Liverpool a caccia di una nuova avventura.