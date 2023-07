Dalla Juventus alla Roma, affare lampo: il cuore dice sì

Affare lampo inaspettato: trasferimento dalla Juventus alla Roma per un veterano

La notizia più calda per la Juventus riguarda Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo si è svincolato dal contratto col Napoli e adesso è libero di intraprendere la sua nuova avventura professionale a Torino.

In attesa che arrivi l’ufficialità, la Juve sta lavorando su più fronti. Nella giornata di ieri è arrivato Timothy Weah, il primo acquisto targato Giovanni Manna, in arrivo dal Lille. Il figlio d’arte è il nuovo rinforzo per l’attacco, anche se con l’uscita di Cuadrado, potrebbe raccogliere le sue eredità anche sulla fascia destra. La Juve si è garantita anche la presenza di Adrien Rabiot per la prossima stagione, un altro tassello che garantisce la presenza di un pilastro per Massimiliano Allegri. Adesso la società è a lavoro anche per trovare un esterno e vanno di moda i nomi di Singo del Torino e Castagne del Leicester, ex Atalanta. Intanto alcuni giocatori sono pronti a lasciare Torino e inaspettatamente potrebbe arrivare un altro addio. Il giocatore in questione è Mattia Perin.

Juventus, possibile assalto della Roma a Perin

Mattia Perin è ormai uno dei pilastri del gruppo Juve, soprattutto in termini di leadership e presenza. Quest’anno ha salvato diversi risultati quando è stato chiamato in causa e inevitabilmente vorrebbe avere più spazio.

Alla Juventus il suo ruolo è quello di vice Szczesny e difficilmente potrà ribaltare questa gerarchia. Qualora dovesse arrivare una proposta allettante Perin la valuterebbe seriamente e chissà che non possa arrivare proprio dalla Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un portiere da alternare a Rui Patricio. Il primo obiettivo era Vicario, trasferitosi al Tottenham. Di conseguenza la squadra di Mourinho deve valutare altri profili e uno di questi è proprio Perin. Si tratterebbe di una soluzione low-cost che permetterebbe alla Roma di garantirsi un portiere di assoluta affidabilità, ma allo stesso tempo di non spendere cifre troppo elevate. Perin è nato a pochi chilometri dalla Capitale e da sempre è dichiaratamente tifoso della Roma. Un particolare che potrebbe fare la differenza nella sua decisione. L’ex Genoa è legato alla Juventus fino al 2025 e ha una valutazione di circa 5 milioni di euro. Una cifra che il club giallorosso potrebbe investire per completare il reparto.