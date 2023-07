Contratto firmato, era un sogno e resterà tale: addio Juventus

Contratto firmato: in casa bianconera era un sogno e resterà tale. Addio ufficiale alla Juventus. Anche lui in Premier League

Il sogno rimarrà tale. Quel colpo in difesa annusato la scorsa stagione non ci sarà. Anche lui se ne va in Premier League, con la firma che secondo Fabrizio Romano sarebbe già arrivata. Manca l’ufficialità, ma è come se fosse già arrivata.

Pau Torres sarà un giocatore del West Ham e raggiungerà Emery, il tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio – o che almeno lo ha fatto scoprire – nel massimo campionato inglese. Come detto la Juventus, soprattutto lo scorso anno, ci ha provato prima di virare su Bremer. Ma un possibile addio del brasiliano, cercato anche lui dal Tottenham, aveva di fatto riaperto la pista. Chiusa, a inizio luglio, senza possibilità di andare oltre.

Contratto firmato, Pau Torres al West Ham

E adesso in casa bianconera dovranno per forza di cose essere fatte delle valutazioni su una possibile cessione del difensore brasiliano, perché trovare un altro elemento in grado di dare quella tranquillità e quella garanzia che Bremer dà, è difficile. Quasi impossibile, a meno che non si possano mettere a disposizione una vagonata di milioni. E questo non sembra proprio il caso della Juventus in questo momento.

Insomma, un passaggio che ha il profumo di quello che potrebbe essere – fortunatamente aggiungeremmo – uno stop alla possibile cessione di Bremer. Perché perdere dopo un solo anno un giocatore del genere, che in A fa la differenza non solo dietro ma anche nell’aria avversaria in alcune occasioni, sarebbe un vero e proprio peccato. Mortale forse.