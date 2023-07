Calciomercato Juventus, mossa no stress: accordo ‘segreto’ per Pogba

Calciomercato Juventus, un accordo con il Polpo: andiamo a capire di cosa si tratta, in dettaglio. Tutti gli aggiornamenti.

Come riportato dal portale di ‘Pedullà’, direttamente dal suo sito, la questione Paul Pogba potrebbe avere risvolti importanti.

Secondo, infatti, l’indiscrezione, Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, potrebbe subire una riduzione dell’ingaggio in caso di problemi fisici. Questa indiscrezione è stata riportata dal sito di Alfredo Pedullà, ma non è stata inclusa nel contratto del giocatore, va sottolineato. Ciò è dovuto anche alle esperienze passate di Pogba, che ha avuto problemi fisici durante il suo periodo al Manchester United che gli hanno precluso di poter giocare con continuità con i ‘Red Devils’.

“Riduzione dell’ingaggio”: Il ‘caso’ Pogba

La Juventus, c’è da sottolinearlo, crede ancora nel potenziale del Polpo e lo aspetta come possibile nuovo protagonista della prossima stagione. C’è voglia di rivalsa ma ciononostante, la Juventus non considera Pogba incedibile e potrebbe valutare una proposta di gradimento, qualora dal mercato arrivassero una serie di offerte interessanti. Se non arriveranno offerte, è probabile che Pogba resti con il club che ha scelto l’estate scorsa. Si spera che non ci siano brutte notizie e che gli infortuni siano davvero alle spalle perché l’ormai passata stagione per il Polpo è stata un vero e proprio calvario. Ad aspettarlo oltre all’allenatore e il club, ci sono anche i tifosi. I supporter sembrano credere ancora, molto, in lui. L’affetto dimostrato anche per vie social sono l’ennesima conferma che Pogba è ancora amatissimo nel mondo bianconero e, adesso, si si spera di rivederlo protagonista come ai vecchi tempi. La speranza è che non ci siano nuove ricadute e che il centrocampista francese possa giocare con continuità per tutta la stagione prossima. Si attendono, dunque, risultati importanti dalle sue prestazioni con l’obiettivo di ritornare a vincere subito.