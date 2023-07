Bomba ad orologeria Juventus: Allegri lo mette fuori rosa

Bomba ad orologeria dentro la Juventus, Massimiliano Allegri lo potrebbe anche mettere fuori rosa. Ecco quello che sta succedendo dentro i bianconeri

I rapporti tra i due, lo sappiamo, sono quelli che sono. Poco tranquilli, anche se per il quieto vivere e perché, soprattutto, ci sono degli obiettivi da raggiungere, mai ci sono state delle prese di posizione nette. Tranne una volta, quella volta a Oporto, in Champions League, quando Bonucci si è seduto su quello sgabello guardando i compagni giocare.

Addirittura un anno è andato via, per poi tornare dentro la Juventus e rendendosi conto che senza quei colori lui non ci sapeva stare. Ma è evidente, così come vi abbiamo raccontato più volte in questi giorni, che la situazione adesso è cambiata: di possibilità di andare avanti insieme non ce ne stanno e l’addio potrebbe arrivare anche con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Bomba ad orologeria Juventus, Bonucci fuori rosa

Le cose potrebbero davvero precipitare, tant’è che Momblano ha parlato anche della possibilità che Allegri decida di mettere Bonucci fuori rosa: “Situazione insanabile – ha spiegato durante il programma Juventibus – e si parla della possibilità che Bonucci possa finire fuori rosa. La casella di difensore centrale non è occupata in ogni caso da Leonardo”.

Insomma, situazione ormai bella chiara dentro la Juve con delle scelte che sono state fatte e che potrebbero come detto portare ad un addio anticipato, uno di quelli che comunque non si può considerare nemmeno più di tanto inaspettato. Prima o poi doveva succedere. E adesso è successo.