Londra chiama, la Juventus risponde: affare sbloccato per 21 milioni

Londra chiama, e la Juventus ha il telefono accesso: affare sbloccato per 21milioni di euro. Una cifra da investire subito per Giuntoli

Londra chiama, e dalle parti di Torino quando vedono il prefisso inglese rispondono sempre, non c’è proprio il rischio di una telefonata da parte di un call center. Anzi, si risponde davvero all’istante, perché potrebbero arrivare dei soldi da investire sul mercato. Tanti soldi.

Insomma, ci siamo: l’affare potrebbe andare in porto in breve tempo secondo TuttoSport, che svela come ormai sia deciso il futuro di Zakaria, rientrato dal prestito al Chelsea. Forse non sarà nemmeno al raduno lunedì il centrocampista svizzero, o almeno la Juventus ci spera, perché vorrebbe dire che con il West Ham sarebbe tutto fatto per 21milioni di euro. Dovrebbe essere questa la cifra finale del colpo in uscita. Da quelle parti, dopo l’addio di Declan Rice per oltre 100milioni, di problemi economici non ne hanno. Fumata bianca vicina.

Londra chiama, anche Arthur nel mirino

Non sappiamo se anche per Arthur si potrebbe aprire la pista londinese – di sicuro non si muoverà verso Liverpool e nemmeno verso Manchester quindi è assai probabile, comunque – ma anche il centrocampista brasiliano è destinato alla Premier League. Un ritorno anche per lui al di là della Manica dopo l’esperienza che da ricordare ha ben poco con la maglia dei Reds addosso.

Un altro colpo da piazzare questo, a differenza di Zakaria che ormai sembra bello deciso. Due esuberi che i bianconeri non vorrebbero vedere dalle parti della Continassa per nessun motivo che sono pronti a salutare in maniera definitiva. Arrivano i soldi, quindi, che Giuntoli sa come investire sul mercato.