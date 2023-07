Dalla Conference al Tas, la Juventus ‘patteggia’ due volte: accordo chiuso

Accordo Juventus Uefa riguardo la partecipazione alla prossima Conference League, c’è l’annuncio che spiazza i tifosi: ecco tutti i dettagli.

Tiene banco in casa Juventus la questione legata all’adesione del club alla terza edizione della Conference League. La Uefa ha messo nel mirino il club bianconero, a seguito dell’Inchiesta Prisma sulle plusvalenze e la manovra stipendi che ha portato la Procura Federale a condannare la Vecchia Signora con una penalizzazione in classifica di dieci punti che la squadra ha scontato nel corso dell’ultima stagione di Serie A. La penalità in campionato, inflitta dal procuratore Chiné, ha compromesso la qualificazione in Champions della Juventus che s’è dovuta accontentare solamente della Conference. Ecco, adesso, quale sarà il futuro del club in Europa.

Da Nyon arrivano delle nuove novità riguardo la partecipazione della Juventus alla prossima Conference League. I bianconeri sono in attesa di conoscere il proprio futuro ed anche Allegri vuole capire che se la sua squadra ci sarà o meno alla terza competizione europea che, nelle ultime due edizioni, ha visto sempre protagoniste le squadre italiane con la vittoria della Roma e la finale raggiunta dalla Fiorentina lo scorso anno. Quest’anno toccherà alla Juventus partecipare alla prossima Conference League 2023-2024? Ecco tutti i dettagli riguardo l’accordo tra la Uefa e il club bianconero.

Secondo le ultime indiscrezioni, raccolte dal giornalista juventino Marcello Chirico, ad oggi la Uefa non ha ancora deciso riguardo la partecipazione della Juventus alla prossima Conference League. Non c’è nessuna sentenza da parte del massimo organismo del calcio europeo che sicuramente ha aperto l’inchiesta sula Juve a seguito della penalizzazione in classifica di dieci punti. Dopo aver raggiunto un accordo con la Procura federale, con il patteggiamento che ha permesso alla società di chiudere in anticipo la questione e di non rischiare nuove penalità nella stagione 2023-2024, la stessa cosa potrebbe accadere con la Uefa. Infatti, la Juventus sta patteggiando anche con Nyon. Quindi il club non andrà al Tas in caso di squalifica dalla prossima Conference League.