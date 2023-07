Calciomercato Juventus, beffa Parisi: un nuovo club sta chiudedeno

Svelato il futuro del terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi che è pronto a cambiare maglia nel corso di questa sessione di calciomercato.

La Juventus era pronta a chiudere per l’arrivo in bianconero di Parisi. Il calciatore era un promesso sposo della Vecchia Signora ma a sorpresa, nelle ultime ore, un altro club italiano è pronto ad anticipare la Juve e a prendere dall’Empoli il terzino che ha già fatto sapere di voler lasciare la squadra.

Non ci sono più sorprese: Fabiano Parisi ha già deciso di lasciare l’Empoli. Dopo diverse stagioni, il calciatore ex Avellino è pronto al cambio di maglia. La Juventus, fin dall’inizio, ha sempre mostrato grande interesse per il calciatore ma le mancate cessioni di alcuni esuberi hanno bloccato la trattativa. Ecco perché, adesso, un’altra società italiana s’è inserita ed è pronta a chiudere in netto anticipo l’affare Parisi: ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo.

Calciomercato Juventus: stanno prendendo Parisi

A riportare la notizia relativa al futuro di Fabiano Parisi è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Ecco le ultimissime sul difensore dell’Empoli, obiettivo di mercato anche della Juventus.

A sorpresa, il ds Daniele Pradé è a lavoro per anticipare la concorrenza della Juventus e portare alla Fiorentina Parisi. Il calciatore dell’Empoli è l’obiettivo numero uno di questo calciomercato del club viola che ha intenzione di rinforzare le fasce con l’arrivo del giovane terzino, considerato un grande talento del calcio italiano. Accostato anche alla Juventus, alla fine Parisi potrebbe andare alla Fiorentina. I viola stanno sfruttando il momento no del club bianconero, che ha bisogno prima di cedere e poi acquistare. Ecco perché la Fiorentina sta cercando di chiudere il colpo per convincere Parisi a restare in Toscana e firmare con il club viola.