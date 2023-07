Vlahovic via dalla Juve, fa tutto l’Inter: affare da 75 milioni

Dusan Vlahovic può andare davvero in Premier League: intreccio con l’Inter e affare da 75 milioni di euro

Nella lista degli obiettivi per l’attacco, il Chelsea tiene viva l’opzione Dusan Vlahovic. Il serbo era un nome molto caldo per i Blues a gennaio ma negli ultimi mesi il suo nome non è rimasto come come prima scelta.

Al momento la Juventus non ha ricevuto nessuna offerta concreta per l’attaccante, di conseguenza i segnali lasciano pensare che Vlahovic possa rimanere alla Juventus almeno per un’altra stagione. Secondo il giornalista Ben Jacobs sottolinea che il Chelsea potrebbe avere la forza economica per offrire 70-75 milioni di euro per tentare l’assalto decisivo a Vlahovic. Attualmente è solo un’opzione ma i segnali che arrivano dall’Inghilterra lasciano ancora tutto aperto. Lo scenario vedrebbe un intreccio con Romelu Lukaku che attualmente è tornato a Londra in attesa di scoprire il suo futuro.

Juventus, con Lukaku all’Inter Vlahovic può volare a Londra: 75 milioni sul piatto da parte del Chelsea

Dusan Vlahovic non sembra pienamente soddisfatto alla Juventus. L’anno scorso il gioco di Massimiliano Allegri non lo ha valorizzato e anche gli infortuni hanno condizionato notevolmente la sua stagione.

Quest’anno la rosa bianconera sta subendo dei cambiamenti ma l’ipotesi Premier League continua a stuzzicare l’attaccante. Il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Romelu Lukaku. Il belga spera che l’Inter offra al Chelsea la cifra giusta per riportarlo a Milano. L’ex Manchester United non ha intenzione di aprire al trasferimento alla Juventus ma ha espresso la volontà di tornare nuovamente in nerazzurro. Qualora la squadra di Simone Inzaghi dovesse fiondarsi nuovamente su Lukaku, libererebbe la strada al Chelsea per poter tentare l’assalto a Dusan Vlahovic. La Juventus incasserebbe ameno 75 milioni di euro che potrebbe reinvestire su un nuovo centravanti. Il nome caldo rimane quello di Jonathan David del Lille, anche lui classe 2000, considerato uno dei talenti più interessanti nel suo ruolo. Di fatto l’Inter potrebbe servire l’assist perfetto al Chelsea per lo sprint decisivo al centravanti serbo ex Fiorentina. Sarà compito della Juventus valutare tutte le variabili e capire se accettare concretamente la proposta che potrebbe presentarsi dalla Premier.