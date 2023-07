Comunicazione arrivata: escluso dalla rosa della Juventus

Calciomercato Juventus, il messaggio del club è stato recapitato: non si torna più indietro. Gli sviluppi potrebbero arrivare a stretto giro di posta.

Il mese di luglio si prospetta epicentro importante delle mosse di mercato della Juventus, che oltre a puntellare l’organico con innesti di qualità vuole anche cedere quegli esuberi con i quali mettere a bilancio un discreto tesoretto. Per la vendita del cartellino o anche solo per i risparmi in termini di ingaggio.

Sotto questo punto di vista la situazione legata al futuro di Leonardo Bonucci sta vivendo ore bollenti. La Juventus, infatti, ha comunicato al capitano bianconero che non rientra più nel progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’. Ragion per cui il centrale difensivo sarà immediatamente escluso dalla prima squadra e messo sul mercato.

Legato al club bianconero da un contratto in scadenza tra un anno, Bonucci è stato gentilmente accompagnato alla porta. A comunicare la decisione del club al calciatore ci hanno pensato Giuntoli e Manna, in un summit proprio con il capitano della Juventus. Negli ultimi giorni erano circolate delle voci inerenti possibili offerte in Serie A; l’opzione Sampdoria, stando così le cose, non può essere scartata a priori. Il primo vero colpo di scena dell’estate della Juve è arrivato: Bonucci è stato ufficialmente messo sul mercato. Attendiamo gli sviluppi.