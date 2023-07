La Fiorentina bussa alla porta della Juventus: Allegri si frega le mani

L’ultima indiscrezione rilanciata ai microfoni di Sky può aprire le porte a spiragli importanti. Contatto a sorpresa con la Fiorentina.

L’apparente fase di stallo che sta attraversando il mercato della Juventus è riconducibile alle mancate uscite che stanno chiaramente bloccando il tutto.

Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essersi smosso. Giuntoli e Manna, infatti, hanno di fatto comunicato a Bonucci la decisione di metterlo ai margini della rosa. Un’inversione di tendenza clamorosa che potrebbe sortire un interessante effetto domino. Tra coloro che non parteciperanno alla tournée in Usa della Juventus c’è anche Arthur sul quale nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi la Fiorentina.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i ‘Viola’ avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire il da farsi. Contatti informali per capire i margini di una manovra di una trattativa che comunque si preannuncia complessa. Non tanto per le richieste della Juve quanto per l’ingaggio che percepisce attualmente il brasiliano all’ombra della Mole. Staremo a vedere cosa succederà.