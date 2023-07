‘Chiusura’ da 50 milioni: la Juventus non crede ai suoi occhi

By

Calciomercato Juventus, chiudono a 50milioni di euro. Obiettivo cambiato e bianconeri di nuovo nei guai. Ecco quello che potrebbe succedere

Non solo Bonucci fuori dal progetto e fuori rosa, ma ci sono altri elementi della Juventus che comunque potrebbero partire per la tournée americana che, però, rimangono sul mercato. Esuberi, senza girarci intorno, che alla prima occasione utile verranno ceduti.

Uno di questi è Denis Zakaria, rientrato dal prestito al Chelsea che proprio nei Blues non tornerà, che ha comunque degli estimatori nel campionato inglese. O almeno li aveva fino a poco tempo fa. Il West Ham infatti secondo le informazioni delle ultime settimane lo aveva messo nel mirino per sostituire Declan Rice. Parliamo al passato perché secondo quanto detto da David Ornstein, il club cha ha vinto in finale contro la Fiorentina la Conference League avrebbe cambiato obiettivo.

Calciomercato Juventus, addio Zakaria: il West Ham pensa ad altro

Gli inglesi hanno cambiato idea, e hanno messo nel mirino Edson Alvarez dell’Ajax. Un cartellino che non costa poco, anzi, tutt’altro, visto che i lancieri a quanto pare chiederebbero almeno 45-50milioni di euro. Molti di più di quelli che servirebbero per chiudere l’operazione Zakaria. Lo svizzero, parliamoci chiaro, di possibilità di giocare in bianconero ne ha davvero pochissime.

Delle valutazioni quindi ce ne saranno nelle prossime ore e nelle prossime settimane, con la sensazione arrivati a questo punto che sarà più difficile del previsto riuscire a piazzare il centrocampista svizzero che, tutti noi ricordiamo, si era presentato al meglio quando è stato preso: debutto con gol. Ma è stato solamente un “falso allarme”.