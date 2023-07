Accordo con il Bayern Monaco: Juventus definitivamente sbloccata

Accordo con il Bayern Monaco già trovato e Juventus sbloccata in maniera definitiva. Lo potrebbero lasciare andare subito

Uno di quelli effetti domino che piacciono tanto ai dirigenti, non solo quelli della Juventus. Ma in questo caso sì, parliamo ovviamente della società bianconera che per sostituire Cuadrado forse ha in mente di piazzare un altro colpo sulla corsia esterna destra. E uno dei nomi che è circolato soprattutto nei mesi scorsi è di proprietà del Bayern Monaco.

Che però, al Bayern, potrebbe assai presto essere messo quasi in disparte per via di un prossimo arrivo in terra bavarese. I campioni di Germania infatti così come raccontato da Sky Sports hanno già trovato un accordo per con gli agenti di Walker per portare in Bundesliga l’esterno inglese fresco vincitore del Treble con il Manchester City. Nei prossimi giorni, spiegano ancora da quelle parti, dovrebbe iniziare la trattative vera e propria con i Citizens sulla base di 15milioni di euro più bonus.

Accordo con il Bayern Monaco, liberano Mazraoui

E l’effetto domino in questo caso potrebbe coinvolgere Mazraoui, esterno destro che il Bayern ha preso dall’Ajax che sì ha giocato lo scorso anno, ma forse nemmeno lui si aspettava di farlo così poco. Non è mai stato un titolare inamovibile nemmeno quando in panchina è arrivato Tuchel. Insomma, potrebbe essere davvero ceduto e la Juve valuta attentamente la situazione.

Un colpo del genere, visto che parliamo comunque di un elemento giovane che ha ampi margini di miglioramento in entrambe le fasi, potrebbe far dormire sonni tranquilli alla dirigenza per diverse stagioni. Non è sicuramente un’operazione semplice, ma lo potrebbe diventare qualora quella raccontata in precedenza dovesse andare in porto.