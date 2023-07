16 milioni a stagione: clamoroso Juve, per Vlahovic cambia tutto!

16 milioni a stagione, il probabile addio di Mbappé al PSG dà il via al cosiddetto valzer delle punte. Anche il serbo tra i protagonisti.

È ufficialmente esploso il caso Mbappé. La stella del Psg è ormai ai ferri corti con il club e lo dimostra il fatto che non sia partito con il resto della squadra in Giappone, dove i campioni di Francia in carica nelle prossime settimane giocheranno una serie di amichevoli.

Luis Enrique non avrà a disposizione il suo giocatore di maggior talento, dunque. Si tratta di una “ritorsione”, se così vogliamo definirla, da parte della società nei confronti dell’attaccante, restio ad esercitare la clausola che estenderebbe il suo contratto fino al 2025. Mbappé ha tempo ancora qualche giorno, fino al 31 luglio, ma ha già fatto intendere al Psg che non lo farà. La sua volontà è quella di lasciare Parigi già in questa sessione di mercato per accasarsi a quel Real Madrid che rappresenta il “grande sogno” sin da quando era bambino. I Blancos però non hanno nessuna intenzione di spendere i 200 milioni richiesti dai parigini per un calciatore che il prossimo anno andrà via a zero dalla capitale francese. Una situazione di stallo che potrebbe essere sbloccata dall’Al-Hilal, il club saudita che ha proposto un anno di contratto a Mbappé e circa 200 milioni al Psg per portare il campione a giocare nella Saudi Pro League per una sola stagione. Dalla prossima, infatti, Mbappé sarebbe poi libero di firmare con il Real Madrid ed iniziare la sua nuova avventura.

16 milioni a stagione: Kane verso il PSG, il Bayern Monaco vira sull’ex viola

La cessione di Mbappé, in ogni caso, è pronta a dare il via ad un vero e proprio valzer delle punte. Nel caso in cui dovesse lasciare Parigi, sarà molto probabilmente Harry Kane a prendere il suo posto. E dalla Francia sembrano esserne abbastanza sicuri.

🆕🚨 INFO @PSGCOMMUNITY_ ✔️ Priorité numéro 1 de Luis Enrique, Harry Kane est de plus en plus tenté par le projet parisien. ✔️ Daniel Levy n’est pas disposé à négocier avec le Bayern Munich qui devrait donc se rabattre sur Dusan Vlahovic. ✔️ Daniel Levy est prêt à céder son… pic.twitter.com/yiDFe05DFQ — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 23, 2023

Daniel Levy, proprietario del Tottenham, vanta ottimi rapporti con Nasser Al-Khelaifi, patron del Psg. E l’attaccante inglese è attratto dal progetto dei parigini, che avrebbero ormai scalzato il Bayern Monaco, altro club che sta facendo la corte al capitano degli Spurs. Il Psg gli ha proposto un contratto di 16 milioni a stagione, preparando così il piano B nel caso in cui dovesse dire addio a Mbappé. E il Bayern? A quel punto i bavaresi virerebbero su Dusan Vlahovic, che al momento è la principale alternativa all’inglese.