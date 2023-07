Un imperatore per la Juventus: UFFICIALE, trattativa partita

Un imperatore per la Juventus, il giocatore sarebbe un “pallino” di Allegri che lo apprezza anche per la sua duttilità.

La Juventus, come le altre squadre che parteciperanno alla prossima Serie A, sta facendo di tutto per arrivare preparata al primo appuntamento ufficiale della stagione 2023-24.

Danilo e compagni ripartiranno proprio da dove avevano lasciato a giugno, data dell’ultima giornata dello scorso campionato: lo stadio Friuli di Udine. La squadra sta lavorando sodo sul campo, negli Stati Uniti, mentre i dirigenti sono alle prese con il mercato che diventa settimana dopo settimana sempre più interessante. L’obiettivo di Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori è accontentare Massimiliano Allegri. E tra i reparti da sistemare c’è senz’alcun dubbio il centrocampo. Il tecnico ha suggerito l’ex milanista Franck Kessié, che potrebbe lasciare il Barcellona dopo una sola stagione in maglia blaugrana. La trattativa per l’ivoriano, tuttavia, sembra in salita. I catalani avrebbero accettato le condizioni proposte dalla Juve ma convincere il calciatore non è un’impresa semplice. A Kessié non dispiacerebbe tornare in Italia ma attende anche eventuali offerte dalla Premier League.

Un imperatore per la Juventus, Giuntoli fa sul serio per Carlos Augusto

Le altre zona di campo da rinforzare sono le due fasce, soprattutto quella sinistra. Il nuovo padrone della corsia destra è Timothy Weah, arrivato per 12 milioni dal Lille, ma lo statunitense non può certamente bastare, in particolar modo ora che non c’è più Cuadrado.

Sulla corsia mancina, invece, bisognerà intervenire al più presto. Kostic ha dimostrato di poter giocare a tutta fascia nel 3-5-2 allegriano ma serve un’alternativa al serbo. E quella non può essere, per forza di cose, Alex Sandro: il brasiliano, infatti, è con le valigie in mano. Negli ultimi giorni sembrano essere salite vertiginosamente le quotazioni di Carlos Augusto, una delle più belle sorprese dell’ultimo campionato. Secondo il giornalista Mirko Di Natale, i bianconeri si stanno ormai muovendo concretamente per il brasiliano del Monza, diventato un “pallino” di Allegri. La sua valutazione, lo ricordiamo, è di 15 milioni.