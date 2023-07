Calciomercato Juventus, attaccante ceduto: arriva l’ufficialità

Calciomercato Juventus, l’argomento mercato continua a tenere banco tra i tifosi bianconeri. Intanto continuano le operazioni in uscita.

In tanti hanno già fatto le valigie e lasciato Torino. Ma ancora non basta. Affinché si possa finalmente sbloccare il mercato della Juventus serviranno ulteriori sforzi in termini di cessioni e sfoltimento della rosa. Per Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera, è un po’ una corsa contro il tempo. C’è bisogno di piazzare altri esuberi per continuare a rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri.

Agli addii di Arthur, Kulusevski, Cuadrado, Di Maria e Ranocchia, seguiranno verosimilmente quelli di Zakaria, McKennie e Bonucci. I primi due hanno richieste dalla Premier League, anche se nessuna ancora concreta, mentre l’ex capitano per il momento di lasciare la Continassa ed intraprendere una nuova avventura non vuole saperne. Un altro che la Juve proverà a cedere già in questa sessione di mercato è Alex Sandro. Il terzino brasiliano, da otto anni a Torino, è fuori dal progetto ma il contratto, originariamente in scadenza lo scorso 30 giugno, si è rinnovato in maniera automatica grazie al numero di presenze raggiunte lo scorso anno. Si registrano, intanto, delle nuove operazioni in uscita anche per la Next Gen, allenata come lo scorso anno da Massimo Brambilla.

Calciomercato Juventus, Marques ceduto a titolo definitivo

Ha appena lasciato la Juve l’attaccante classe 2000 Alejandro Marques, che si trasferisce a titolo definitivo all’Estoril Praia, club portoghese.

Ufficiale | Alejandro Marques si trasferisce a titolo definitivo all’@estorilpraiasad. Grazie, Alejandro! 🇻🇪🙌 pic.twitter.com/Zc8KSTzeRj — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 27, 2023

Il club lo ha appena comunicato attraverso i suoi canali ufficiali. “Nato a Caracas – si legge nella nota – in Venezuela, Marqués è cresciuto calcisticamente in Spagna e le esperienze nei settori giovanili di Espanyol e Barcellona gli sono valse la chiamata della Juventus nel gennaio del 2020. Con la maglia bianconera Marqués, nella sua prima esperienza italiana, ha totalizzato 32 presenze, segnando 8 reti e fornendo 2 assist tenendo in considerazione tutte le competizioni, comprese le due apparizioni nella Coppa Italia Primavera nella seconda parte della stagione 2019/2020. Poi il ritorno – in prestito – in Spagna, ma questa volta per giocare nella seconda serie con la maglia del Mirandes. Una parentesi che ha visto Alejandro totalizzare 32 presenze mettendo a segno 10 reti. Poi il rientro alla Juventus nel 2022 prima di una nuova avventura all’estero. Questa volta definitiva, dopo la salvezza raggiunta lo scorso anno anche grazie ai suoi gol (tre). Buona fortuna, Ale!”.