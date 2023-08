Calciomercato Juventus, Morata esce allo scoperto sul futuro

Calciomercato Juventus, Alvaro Morata dal ritiro esce allo scoperto sul proprio futuro, facendo chiarezza: i dettagli.

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro calcistico.

Il calciatore spagnolo si trova attualmente in Messico con la squadra per il pre-campionato e ha parlato pubblicata sulla questione di mercato che lo vedrebbe, nuovamente, oggetto di contesa per la Serie A.

Morata alla Roma? “Al momento non è un’opzione”

Queste di seguito sono le parole rilasciate dall’attaccante spagnolo a ‘TUDN’: “Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. Ho voglia di migliorare, lo sto facendo in questo pre campionato. Ma noi giocatori non controlliamo il mercato. Sono qui a godermi il Messico, a lavorare con la squadra. Roma? Al momento non è un’opzione, non è nella mia testa“.

Il calciatore spagnolo ha espresso la sua felicità nel trovarsi in Messico con la squadra per prepararsi al campionato. È evidente che Morata è motivato a migliorarsi e a dare il massimo in questa fase preparatoria. Allo stesso tempo, Morata ha chiarito che al momento la Roma non è un’opzione che sta considerando. Il club giallorosso è stato associato al calciatore nelle voci di mercato, ma Morata ha sottolineato che, al momento, la sua testa è focalizzata sul lavoro con l’Atletico Madrid e non sta pensando ad altre possibilità. Le parole di Morata saranno senz’altro rassicuranti per i tifosi della Juventus, che vedono in lui un elemento prezioso per la prossima stagione, visto che si parla di un Morata tris in orbita bianconera. La sua dedizione e la sua volontà di migliorarsi sono elementi positivi per la squadra e per il progetto sportivo, ora non ci resta che scoprire se sarà così o no. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito.