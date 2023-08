Vlahovic lascia la Juve ma non va al Chelsea: destinazione choc

Vlahovic lascia la Juve ma non va al Chelsea. Non smette di stupire la vicenda del centravanti serbo della Juventus che da almeno due mesi è in procinto di partire.

Vlahovic, sempre Vlahovic, fortissimamente Vlahovic. L’ombelico serbo del mercato bianconero non smette di fornire materiale riguardante una vicenda che si sta trascinando da mesi e che sembra destinata a non vedere mai la luce.

Un giorno dopo l’altro il mercato prosegue il suo corso ma tutto è ancora immobile sul fronte attaccanti. Perché anche la vicenda che riguarda da vicino il centravanti della Juventus potrebbe trovare la sua definitiva conclusione, qualunque essa sia, probabilmente quando tutte le altre tessere del mosaico degli attaccanti avranno trovato il loro giusto posto. L’Europa del calcio attende che deflagri il caso Mbappé.

A quel punto gli effetti si faranno sentire ovunque. Attaccanti come Harry Kane e lo stesso Dusan Vlahovic potranno chiudere le loro personali vicende. Il là all’effetto domino potrebbe partite proprio da Parigi. Il Paris Saint Germain ha già perduto Benzema e potrebbe, da un momento all’altro, perdere anche Mbappé. La formazione allenata dal tecnico Luis Enrique (ma fino a quando?) è alla ricerca di un centravanti e forse lo ha già trovato.

Vlahovic lascia la Juve ma non va al Chelsea

Sono giorni che il mercato segue, con spasmodica attesa, le vicende di Juventus e Chelsea e dell’eventualità di uno scambio Vlahovic-Lukaku. A fiammate di ottimismo che lasciano intendere come la trattativa si possa chiudere da un momento all’altro seguono rapidi aggiornamenti che viaggiano in direzione contraria.

Al momento tutto sembra fermo tra Juventus e Chelsea. Vlahovic ha ribadito che non intende trasferirsi a Londra, sponda Chelsea. Il numero 9 bianconero non vuole lasciare Torino. Intende proseguire la sua avventura in maglia bianconera e riscattare una stagione dannatamente sfortunata come quella appena trascorsa. Eppure il mercato presenta una novità che potrebbe riguardare, seppur indirettamente, lo stesso Vlahovic.

Il PSG è ormai ad un passo dall’acquisto del 22enne attaccante del Benfica e della nazionale portoghese, Goncalo Ramos, per 80 milioni di euro, tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili. Nel momento in cui il PSG ha trovato il suo centravanti ecco che potrebbe dare avvio ad un effetto domino che potrebbe portare Vlahovic in orbita Atletico di Madrid, società da tempo sulle tracce dell’attaccante bianconero.

Ora potrebbe essere il momento giusto per tentare di acquistare l’attaccante serbo. La cessione di Alvaro Morata, per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, porterà denaro fresco in cassa per inseguire il sogno di regalare Dusan Vlahovic al Cholo Pablo Simeone. Un sogno d’estate oppure…