Il campionato inizia col botto: mega sanzione e penalizzazione in classifica

Il campionato inizia col botto. La notizia che non ti aspetti e che arriva come una doccia gelata nella calura agostana. Ma cosa sta succedendo?

Provate a lanciare la notizia che il campionato inizia con una novità sconvolgente che parla di una mega sanzione e di una penalizzazione in classifica e, come avrebbe detto Enzo Iannacci: “E vedere di nascosto l’effetto che fa“.

L’effetto, è facile immaginarlo, sarebbe devastante. Mentre in tanti si fermerebbero a pensare a cosa è accaduto e, soprattutto a chi, magari qualche organo di stampa “colorato” inizierebbe a lanciare le prime insinuazioni nei riguardi di uno specifico club, sempre quello. La passata stagione il campionato ha vissuto la straziante telenovela riguardante la penalizzazione in classifica della Juventus.

L’inchiesta Prisma ha messo il suo timbro sul campionato scorso. Fortunatamente il Napoli si è mostrato talmente tanto più forte rispetto alla concorrenza che il discorso scudetto non è mai stato in discussione, ma le posizioni dietro lo squadrone partenopeo hanno sofferto il mal di mare a causa di a una classifica che mutava repentinamente come l’umore del presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Ora si ritorna a parlare di mega sanzione e di penalizzazione. E così un altro campionato rischia di essere falsato da una falsa partenza.

Il campionato inizia col botto: mega sanzione

Londra, Chelsea, Juventus, Lukaku, Vlahovic. Gli occhi degli osservatori di mercato sono tutti rivolti oltre Manica in attesa di una fumata bianca che sembra non arrivare mai.

La nostra Serie A prenderà il via sabato 19 agosto. Esattamente una settimana prima, sabato 12 agosto, partirà il campionato più bello del mondo, la Premier League. Fino a qualche settimana fa si sarebbe definito anche il campionato più ricco del mondo ma la concorrenza della Saudi League probabilmente ha fatto perdere al torneo inglese la leadership della ricchezza.

Ma la Premier League rischia però di conquistare immediatamente le prime pagine di tutto il mondo ancor prima che si dia il calcio d’inizio. Il Chelsea, proprio il club che in queste ore sta presumibilmente chiudendo la maxi operazione con la Juventus che porterà a Londra Dusan Vlahovic e a Torino Romelu Lukaku, “risulta indagato dalla Premier League per i pagamenti a società offshore segrete“.

La notizia arriva direttamente da Londra grazie al capo cronista sportivo del Times, Martyn Ziegler. Il classico fulmine a ciel sereno scoppiato nella capitale inglese a soli quattro giorno dall’inizio del campionato. Non resta che attendere le reazioni della dirigenza dei Blues dinanzi a queste accuse che attengono all’ambito fiscale e gestionale del club londinese, che però rischiano di far partire decisamente in salita la stagione della formazione guidata da Mauricio Pochettino.