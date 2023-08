Calciomercato Juventus, chiuso il ‘2 x 1’: visite mediche prima della firma

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno definito la doppia operazione: ufficialità ad un passo. Mancano solo le firme.

I giorni della Juventus. Soprattutto in uscita i bianconeri stanno capitalizzando quelle trattative che da tempo avevano imbastito. Dopo aver perfezionato gli addii di De Winter e Zakaria, la ‘Vecchia Signora’ si appresta a chiudere un doppio affare.

Come evidenziato da Romeo Agresti, infatti, Juventus e Lazio avrebbero raggiunto l’intesa definitiva per il passaggio di Pellegrini e Rovella in biancoceleste. Dopo i passi in avanti degli ultimi giorni, la doppia trattativa tra i due club è proseguita nelle ultime ore, portando ad uno sbocco risolutore. Salvo dietrofront dell’ultim’ora, sia Rovella che Pellegrini approderanno alla corte di Sarri con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Seguiranno aggiornamenti in merito alle cifre.