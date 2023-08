Nuovo centrocampista Juventus: due di picche ai bianconeri

Calciomercato Juventus, obiettivo centrocampista. Per la mediana di Massimiliano Allegri Giuntoli sta lavorando su diversi piani, a breve la scelta.

Al contrario di quanto affermato da Massimiliano Allegri i nuovi arrivi sbarcheranno presto alla Continassa. Sulla quantità, e soprattutto sulla qualità, ci sarà tempo per discutere, ma è certo che Giuntoli darà al tecnico livornese quanto da lui richiesto.

Il centrocampo rappresenta il settore che più abbisogna di inserimenti. Uno, forse due. Milinkovic-Savic prima e Kessié poi hanno rappresentato due obiettivi che il calcio arabo ha sottratto ai bianconeri. Pertanto il problema è rimasto, acuito dal poco tempo che il mercato può concedere per impostare, e portare a dama, un acquisto di peso e personalità.

La lungodegenza, e l’altissimo ingaggio, di Paul Pogba rappresentano un doppio, pesantissimo problema per la Juventus. Chissà che Giuntoli, dopo aver perso due obiettivi volati in Arabia Saudita, non speri ardentemente che gli arabi gli facciano almeno un piccolo-grande regalo convincendo il centrocampista francese a seguirli. Non c’è più tempo, però, per i sogni, occorre chiudere per un centrocampista e il nome ricorrente è uno solo.

Calciomercato Juventus, obiettivo centrocampista

Il nome che in questi giorni circola con più insistenza per il centrocampo della Juventus porta dritti a Firenze. La “non simpatia”, definiamo così il sentimento che Firenze, e parte dei fiorentini nutre per la Juventus, non impedisce di fatto che i due club facciano affari insieme.

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina e della nazionale marocchina, classe 1996, sembra sia diventato l’obiettivo numero uno di Giuntoli per la sua Juventus. Ma è davvero così? Il quotidiano di Firenze, La Nazione, ci ha aggiornato riguardo la situazione Amrabat-Juventus. Al momento Giuntoli e Manna, per conto della Juventus, così come lo stesso Manchester United, altro club interessato al centrocampista marocchino, non avrebbero fatto pervenire alcuna offerta alla Fiorentina.

Pertanto le uniche offerte concrete per Sofyan Amrabat sarebbero pervenute dall’Arabia Saudita. Non c’è due senza tre per la Juventus? Ancora la Saudi Pro League tra la Juventus e il suo nuovo centrocampista? Al momento si può dire di no. Giuntoli, infatti, ha spostato il suo sguardo altrove: direzione Ligue 1, campionato nazionale francese. Ma questa, però, è un’altra storia.