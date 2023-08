Affare tutto pugliese: avviso ai naviganti, la Juventus ne sblocca un’altra

Mercato Juve in uscita. Uno dietro l’altro stanno uscendo i profili che non rientrano nel piano tecnico di Massimiliano Allegri.

La Juventus in questi giorni, sembra la boutique di un noto brand nel periodo dei Saldi. I clienti entrano, osservano i prodotti esposti e una volta effettuata la scelta, passano alla cassa e via.

Le cessioni sono, e saranno, il filo conduttore del mercato bianconero. E i profili che la Juventus ha messo sul mercato sono numerosi, diversi per età e costi, ma tutti importanti alla stessa maniera, poiché tutti assicurano, o dovrebbero assicurare, i denari per gli eventuali acquisti futuri. Sfilano alla Continassa con il trolley, pronti ad approdare altrove. A titolo definitivo o in prestito. Adesso è arrivato anche il suo turno.

Mercato Juve in uscita

Nella lunga lista i nomi da “sistemare” è arrivato il suo turno: Gianluca Frabotta. Il difensore della Juventus, classe1999, ha concluso la stagione passata nella maniera migliore, protagonista della risalita in Serie A del Frosinone del presidente Maurizio Stirpe.

Ora il difensore romano è alla ricerca di una nuova squadra. Probabilmente anche la prossima stagione lo vedrà protagonista nella serie cadetta dove vi sono almeno due importanti società che stanno seguendo la sua situazione. Come ci informa Gianluca Di Marzio il Bari avrebbe già avviati i primi contatti con la Juventus.

La compagine pugliese, però, non può e non deve dormire sonni tranquilli poiché il difensore della Juventus è particolarmente attenzionato da un’altra nobile decaduta, la Sampdoria di Andrea Pirlo. Proprio l’ex allenatore della Juventus starebbe insistendo per portarlo a Genova dal momento che conosce molto bene Gianluca Frabotta. Il debutto in maglia bianconera del difensore è arrivato proprio grazie al tecnico di Flero.

Ecco che il mercato in uscita della Juventus potrebbe presto arricchirsi di un’altra uscita. E il verbo arricchire non è stato scelto casualmente.