Calciomercato Juventus, trattativa a costo zero in Serie A: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, in arrivo novità. Di tempo ne è rimasto poco per il mercato bianconero ma intanto una trattativa si sta per chiudere.

Quasi non bastassero le potenze di fuoco dei club della Premier League o della Saudi Pro League a rappresentare una sgradita concorrenza per il già complicato mercato della Juventus, ora anche il fattore tempo inizia ad essere un rivale agguerrito.

Due settimane potrebbero non bastare nemmeno per le trattive apparentemente più facili da chiudere poiché figlie di decisioni più semplici da prendere. Sono rimaste ancora diverse situazioni a cui dare risposta ed accanto alle macro questioni di mercato che possono ancora coinvolgere dei nomi importanti della prima squadra come Vlahovic o Szczesny, vi sono casi che meritano di essere valutati con maggiore calma, anche se il tempo restante non aiuta in questo senso.

Sono i casi di alcuni giovani della Juventus, di coloro che appartengono alla Next Gen o che potrebbero, a breve, farvi parte. Dopo la dolorosa partenza di Rovella, vi sono altri giocatori in attesa di conoscere il proprio immediato destino. Miretti, Nicolussi Caviglia, Kaio Jorge sono coloro che a breve potrebbero ricevere comunicazioni da parte della società bianconera. L’attaccante brasiliano rappresenta il caso più problematico. Perché?

Calciomercato Juventus, in arrivo novità per Kaio Jorge

531 giorni sono un’enormità. Lo sono ancor di più quando riguardano un riposo forzato dopo un grave incidente. Kaio Jorge è uscito da un tunnel buio durato quasi due anni e la vera luce l’ha rivista soltanto il 9 agosto scorso.

La partita in famiglia, tradizionale appuntamento agostano in casa Juventus, Juve A-Juve B, per il giovane talento brasiliano è stata molto di più che un’amichevole celebrativa. E’ stata la partita della rinascita, dei gol, degli applausi del pubblico, degli abbracci dei compagni, dei complimenti del tecnico. E’ stato il ritorno alla normalità. Un ritorno atteso quasi due anni.

E ora? Adesso è il momento di decidere quale sarà il suo prossimo futuro e forse è qui che potrebbero sorgere le prime divergenze con la Juventus. La società bianconera vorrebbe procedere con la politica dei piccoli passi. Qualche mese con la Next Gen per mettere minuti nelle gambe in totale serenità e poi, a gennaio, decidere per un eventuale prestito in Serie A.

Kaio Jorge il prestito in Serie A lo vuole subito. Ha già ricevuto un paio di proposte interessanti e vuole giocarsi, da subito, le sue possibilità. Sul 2002 brasiliano c’è l’interesse del Cagliari ma soprattutto del Frosinone di Eusebio Di Francesco. I canarini ciociari hanno da poco incassato dalla Juventus il prestito del centrocampista argentino Enzo Barrenechea e sono prontissimi a calare il doppio colpo.

Come ci informa l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, su Sportitalia, il giovane brasiliano ha infatti aperto ai gialloblù e pertanto sussistono tutte le condizioni affinché l’operazione vada in porto in tempi brevi. Un Frosinone che si sta juventinizzando e l’opportunità per due giovani talenti di crescere in un ambiente dove non mancheranno mai calore e passione.