Esultanza rabbiosa di Chiesa: il labiale ha fatto il giro del web

L’esultanza del numero 7 bianconero ha già fatto il giro del web. Federico è stato uno dei marcatori della gara nel primo tempo.

Chiesa ha subito messo il timbro. Il numero 7 bianconero ha già ‘zittito’ tutti gli scettici siglando un gol importante e che, ovviamente, ha mandato in vantaggio la squadra di Allegri.

Come hanno scritto da ‘Tuttosport’, l’attaccante della squadra bianconera dopo aver ricevuto l’abbraccio dei compagni dopo il gol, avvenuto al 2′ minuto della gara, si è notato, in particolare, la sua esultanza. Chiesa si è rivolto ai tifosi bianconeri agitando le braccia e gridando: “Una, Una”. Chiaro il messaggio del numero 7 che ha voluto spiegare di essere decisivo già al primo pallone buono che riceve. Un segnale per tutto l’ambiente che, adesso, non può avere più dubbi sulla condizione fisica dell’esterno italiano. Un vero e proprio gioiello della rosa di Allegri in vista della nuova stagione che, adesso, vede i bianconeri in vantaggio per 3 a 0 sull’Udinese alla prima partita del campionato.