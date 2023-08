Da Pogba a Kean, Allegri svela: “Mai stato fuori rosa”. Poi annuncia un’assenza di formazione

Juventus-Bologna, le parole di Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese.

Tanti gli argomenti affrontati da Max Allegri nella conferenza di vigilia di Juventus-Bologna. Ecco gli spunti più importanti dell’intervento del tecnico livornese:

“Si tratta della prima partita in casa, i tifosi ci daranno una grande mano e sarà importante. Non vediamo l’ora di giocare nel nostro stadio, che sarà pieno. Dovremo essere bravi a trascinare i tifosi giocando una bella gara. Kean non è mai stato fuori rosa. È arrivato una volta in ritardo, ma è una cosa che capita. Aveva avuto una ricaduta dopo una botta, però domani è a disposizione e sta bene. Mercato? Credo rimarremo questi e sono molto contento»

SU POGBA: “Pogba sta meglio, ha fatto una bella settimana e soprattutto ha risposto bene mercoledì dopo un allenamento molto intenso. Domani sarà a disposizione e potrà essere utilizzato. Domani non ci sarà Szczesny che ha preso una botta nella partitella, giocherà Perin. Sul resto della formazione ho due dubbi, uno in mezzo al campo e uno sull’esterno»

ENTUSIASMO DOPO UDINE – “C‘è stato troppo entusiasmo dopo la prima partita. L’entusiasmo va bene, ma abbiamo giocato solo una gara e domani ci aspetta una sfida difficile contro un Bologna che gioca bene e anche contro il Milan ha creato molto. Dovremo avere il piglio giusto. Bisogna abituarsi a vincere più partite possibili, continuando a lavorare e migliorando sia come squadra che come singoli. Situazione Bonucci? Non c’è niente da aggiungere, Leo conosce la situazione e la Juventus è stata chiara”.

Juventus-Bologna, Allegri e la costruzione della nuova squadra: ‘avviso’ in conferenza

Allegri ha poi continuato: “Quest’anno abbiamo una squadra diversa, dobbiamo correre molto, e ogni anno, quando partiamo, do sempre un indirizzo allo staff e alla squadra su come lavorare in base alle caratteristiche della rosa a disposizione. A Udine è stata una bella vittoria, ma bisogna migliorare, per questo serve sempre equilibrio. Dobbiamo trasformare il fatto che giocheremo una volta a settimana in un’opportunità, lavorando in modo diverso durante la settimana”.

Sugli errori che la Juventus non deve compiere: “Dobbiamo continuare a lavorare, si è abbassata l’età media della squadra e dobbiamo cavalcare l’onda dell’entusiasmo dei giovani. Questo, però, non deve portarci a strafare. Ripeto, servono calma, equilibrio e soprattutto lavoro.”

OFFERTE DALL’ARABIA – “Proposte dall’Arabia Saudita? Quando sono arrivato ho firmato un contratto di 4 anni e non potevo andarmene ora. Quando andrò via dalla Juventus voglio lasciare una squadra che avrà un grande futuro per continuare a lottare per anni per la vittoria»

PARCO ATTACCANTI – Dobbiamo rispettare ogni avversario e ricordare sempre i nostri limiti per continuare a lavorare per superarli e soprattutto correre. Attaccanti? Abbiamo quattro grandi attaccanti e poi Yildiz che è un ragazzo giovane con grandissime prospettive”.