Allegri-Vlahovic, il caso è deflagrato: “La Juve lo vende a gennaio”

La Juventus vola a quota sette punti in classifica dopo le prime tre giornate di campionato. Un bottino che fa ben sperare per il futuro.

I bianconeri in trasferta sanno farsi rispettare e dopo il successo sul campo dell’Udinese ne è arrivato un altro ad Empoli. Tre punti meritati al termine di una sfida nella quale si è visto il potenziale di una squadra che ha il dovere di fare sognare la tifoseria.

In questa stagione la missione della Juventus sarà quella di riportare a Torino il tricolore. Lo scudetto manca ormai da tanto tempo in bacheca e Allegri sa benissimo che non riuscire a lottare per le prime posizioni sarebbe un fallimento. Tanto più che la squadra non avrà alcun impegno europeo a metà settimana e dunque potrà spendere in campionato tutte le sue energie. Il mercato non è stato brillante, ma tant’è. L’organico è competitivo per il trionfo in serie A.

Juventus, Santini alla TvPlay: “Il tecnico non “vede” il serbo”

Nonostante le vittorie ottenute in casa Juventus ci sono sempre rumors di calciomercato. Inevitabili, visto che i bianconeri sono stati protagonisti di questa sessione soprattutto in uscita. Si è parlato tanto della possibile cessione di Vlahovic, che però alla fine è rimasto a Torino per essere protagonista.

Nonostante questo il serbo continua ad essere al centro del mercato juventino. Ne è convinto il giornalista Fabio Santini che ai microfoni di TvPlay ha parlato del serbo e del fatto che la coppia con Chiesa in attacco sia una specie di “messaggio al club che non gli ha preso un nuovo centravanti. Vlahovic non lo vede proprio, avrebbe riaccolto persino Morata” ha spiegato. Spiegando anche che il numero nove “potrebbe lasciare la Juventus a gennaio”. Sarà davvero così o il bomber riuscirà a diventare imprescindibile per la sua squadra.