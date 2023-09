Allegri scarta il regalo di Natale: firma biennale con la Juventus

Calciomercato Juventus, proseguono i contatti sotto traccia per i bianconeri, alla ricerca di occasioni interessanti con cui puntellare il reparto.

Nella nuova Juventus in costruzioni, sono diverse le certezze dalle quali Max Allegri non può prescindere. Una su tutte, Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, che dopo un lungo tira e molla la scorsa estate appose la sua firma su un contratto annuale, ha la fiducia incondizionata di Max Allegri che ha spinto tanto per chiudere la pratica rinnovo.

Reduce da un inizio di stagione non proprio esaltante, il ‘Duca’ sfrutterà la sosta per canalizzare energie fisiche e nervose e prepararsi al meglio per la ripresa del campionato. Intanto, a testimonianza di quanto la ‘Vecchia Signora’ continui a puntare e non poco su di lui, è arrivata l’ultima importante indiscrezione di ‘Rai Sport’ sul futuro dell’ex mezzala del Psg.

Secondo quanto riferito, infatti, a novembre sarebbe in programma un summit di mercato tra Giuntoli e la mamma di Rabiot per discutere il rinnovo fino al 2026. Un appuntamento già fissato, dunque, per fare il punto della situazione e valutare eventualmente una nuova firma. Perno indiscusso della mediana di Max Allegri, Rabiot si è preso letteralmente la squadra sulle spalle e il restyling della ‘Vecchia Signora’, inevitabile in altre zone del campo, non può non partire da lui.