Qualificazioni nazionali, allarme campo: UFFICIALE il rinvio del match

Qualificazioni nazionali, la partita è stata rinviata di un’ora per motivi di ordine pubblico. Sulle tribune dello stadio c’è anche il presidente.

Un fine settimana anomalo. I campionati sono in pausa e si prendono la scena le nazionali. La Serie A non è cominciata neppure da un mese che ci si ferma quasi subito per dare spazio alle qualificazioni ai prossimi campionati europei che organizzerà la Germania.

Tra poco meno di un’ora tocca finalmente agli azzurri, che in Macedonia del Nord ripartono da un nuovo tecnico: Luciano Spalletti, il grande protagonista dello scudetto del Napoli. L’Italia, in attesa di conoscere il risultato di Ucraina-Inghilterra – ormai la corsa è sugli ucraini, visto che Kane e compagni hanno ipotecato il primo posto – non ha altra scelta. Deve vincere per provare a recuperare terreno. I nordmacedoni evocano ovviamente brutti ricordi: nel marzo 2022 ci estromisero clamorosamente dagli spareggi di accesso al Mondiale del Qatar. Ma Spalletti e i suoi uomini non hanno né tempo né modo di pensare a quella tremenda delusione. Restare fuori da un’altra grande rassegna internazionale – in questo caso gli Europei, dove l’Italia è campione in carica – sarebbe deleterio.

Qualificazioni nazionali, RD del Congo-Sudan rinviata per “eccesso di spettatori”

Ma in questi giorni non si gioca solo in Europa. In Africa, ad esempio, sono in programma i match di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa.

Una notizia curiosa, a tal proposito, arriva dalla Repubblica Democratica del Congo. Nella capitale congolese Kinshasa i padroni di casa ospitano il Sudan, in un match che potrebbe sovvertire le gerarchie del gruppo I. Partita che tuttavia è stata rinviata di un’ora per “eccesso di pubblico”. Si proprio così: troppi gli spettatori che hanno gremito il Martyrs Stadium, sulle cui tribune c’è anche il il presidente Félix Tshisekedi.