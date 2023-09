“Eletto” capitano al posto di Danilo: ha vinto di nuovo Allegri

“Eletto” capitano al posto di Danilo, novità in vista per il pupillo del tecnico della Juventus: “Si trova bene a Torino”.

L’inizio di stagione della Juventus è stato, nel complesso, positivo. I bianconeri non sono a punteggio pieno con Milan e Inter solamente a causa del pareggio con il Bologna alla seconda giornata. L’unica partita che, in parte, hanno toppato, soffrendo oltremodo il gioco dei felsinei e lasciando troppo spesso l’iniziativa alla squadra allenata da Thiago Motta.

Si è vista una Juve diversa invece in trasferta, contro Udinese ed Empoli. Ma per poter fare un primo bilancio bisogna prima aspettare un test “vero”: la sfida con la Lazio, in programma domani pomeriggio all’Allianz Stadium, capita a fagiolo e fornirà indicazioni importanti. I biancocelesti di Maurizio Sarri arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo per via della vittoria in casa del Napoli, nell’ultima giornata prima della sosta. Servirà una Signora formato Udine – finora in Friuli si è vista la versione migliore – per piegare i biancocelesti, sempre sconfitti negli ultimi tre precedenti giocati a Torino.

“Eletto” capitano al posto di Danilo, Blanchard vota Rabiot

Allegri ha già in mente la formazione da schierare contro i capitolini: il dubbio più grande è la presenza di Federico Chiesa, una settimana fa rientrato anzitempo da Coverciano.

L’ex viola ha dovuto fare i conti un affaticamento all’adduttore ma gli esami di rito hanno escluso eventuali lesioni e domano dovrebbe essere in campo. In mezzo l’allenatore bianconero non potrà prescindere da uno dei suoi pupilli, Adrien Rabiot. Il francese è uno dei pilastri su cui poggia questa Juventus e non è escluso che, in futuro, possa indossare anche la fascia di capitano (anche se molto dipenderà dal rinnovo). Uno scenario che ha previsto anche l’ex bianconero nonché suo connazionale Jocelyn Blanchard, intervenuto in esclusiva a Tuttojuve. “Gli piace Torino – ha detto – il modo di vivere in Italia, apprezza il club e si trova bene con i compagni e il mister. Credo che per lui sia molto importante questo aspetto, magari altri calciatori non fanno questi ragionamenti. Potrebbe benissimo diventare il capitano della squadra in un prossimo futuro”.