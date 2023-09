Telenovela (in)finita: la Juventus ha trovato l’accordo totale con Dybala

La stagione prosegue con grande fiducia in casa Juventus, con i bianconeri che hanno racimolato dieci punti nelle prime quattro partite.

La squadra di Allegri per adesso sta mantenendo le aspettative della vigilia, visto il suo ruolino di marcia. Chiesa e Vlahovic sono i due grandi trascinatori di una formazione che sembra aver trovato già il suo giusto assetto tattico. Sognare in grande è lecito, i tifosi sperano di essersi messi alle spalle le pagine deludenti dell’ultimo campionato.

La missione stagione della Juventus sarà quella di conquistare lo scudetto, impresa non semplice ma nemmeno impossibile. La concorrenza è tanta e c’è da dire che gli altri club si sono rinforzati nell’ultima sessione di calciomercato. Ma i bianconeri hanno tutte le carte in regola per inseguire questo sogno, tanto più che potranno concentrare tutte le loro energie sul campionato visto che non giocheranno le coppe europee.

Juventus, chiusa ogni pendenza con Dybala

Ci sono ancora delle questioni legate al passato però da sistemare per la società bianconera, in primis quella legata a Cristiano Ronaldo, della quale si sta parlando ormai da qualche giorno. Da capire anche l’evolversi della questione Bonucci, che pure pare destinata a finire in tribunale. Il difensore centrale (passato all’Union Berlin) e il club non si sono lasciati benissimo.

🚨✅️ Dybala ha trovato un accordo con la Juventus, che gli verserà tre milioni e chiuderà tutte le pendenze con lui, compresa quella per il mancato prolungamento del contratto.

Sembra invece essere risolta la questione Paulo Dybala, come ha sottolineato “Torino Today”. Ieri il campione argentino ha fatto venire qualche rimpianto ai tifosi bianconeri, vista la doppietta che ha realizzato con la maglia della Roma. Il numero 21 giallorosso ha trovato un accordo con la sua ex società. La Juve infatti chiuderà ogni tipo di pendenza con il giallorosso versando nelle sue casse tre milioni di euro. Dybala ha lasciato il club torinese nell’estate del 2022 a parametro zero, accettando la corte dei capitolini di Mourinho.