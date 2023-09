Juventus, ecco il ‘nuovo’ Cuadrado: il jolly per Allegri

Allegri, adesso, ha il suo ‘nuovo’ jolly che può ricoprire più ruoli: una riscoperta che non lascia più dubbi.

La Juventus ha recentemente riscoperto il suo jolly statunitense, Weston McKennie, dimostrando una volta per tutte l’importanza della sua versatilità e del suo contributo alla squadra. Questo talentuoso centrocampista, grazie alle sue prestazioni, è diventato una figura cruciale per il club bianconero, tanto che ora si sta seriamente considerando l’idea di prolungare e blindare il suo contratto.

McKennie è stato un acquisto importante per la Juventus quando è arrivato dallo Schalke 04 nel 2020. Sin dall’inizio, ha mostrato la sua versatilità, in grado di giocare in vari ruoli del centrocampo e anche in difesa. La sua età giovane e la sua impressionante etica del lavoro gli hanno permesso di adattarsi rapidamente al calcio italiano e di conquistare il cuore dei tifosi juventini, nonostante il prestito della scorsa stagione che sembrava, ormai, indirizzarlo altrove.

McKennie sempre più bianconero: possibile rinnovo

Nelle ultime stagioni, McKennie è cresciuto costantemente in termini di prestazioni, dimostrando un grande impegno sia in fase di recupero palla che in quella offensiva. È diventato un elemento chiave nelle tattiche del tecnico juventino e ha spesso fornito assist e gol cruciali. Prestazione esemplare nell’ultima sfida di campionato contro la Lazio. La sua duttilità nel poter giocare in più posizioni in campo è diventata una risorsa preziosa per la squadra.

Il paragone con Juan Cuadrado, un altro giocatore che fu altamente versatile della Juventus, è diventato sempre più evidente. Cuadrado è stato un elemento fondamentale per il club negli ultimi anni, grazie alla sua capacità di giocare come esterno e difensore. Ora, McKennie sembra destinato a seguire le sue orme, diventando un pilastro della squadra visto che il colombiano, adesso, è parte dell’organico di una rivale per il titolo: l’Inter di Simone Inzaghi.