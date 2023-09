Calciomercato Juventus, accordo da 50 milioni: Giuntoli vuole solo lui

Un colpo che vuole a tutti i costi. Il nuovo direttore sportivo ha in mente già il rinforzo per l’inverno: tutti i dettagli.

In quest’inizio di stagione, gli occhi attenti degli scout della Juventus si sono concentrati sul giovane talento emergente, Khephren Thuram, e la convinzione sta crescendo che possano avere a che fare con un calciatore destinato a lasciare un’impronta indelebile nel mondo del calcio. Nonostante l’interesse crescente da parte dei club di punta della Premier League inglese, la Vecchia Signora è determinata a correre per assicurarsi le sue prestazioni.

Khephren Thuram, classe 2001, è stato al centro dell’attenzione per mesi e il suo nome è ormai sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio. Molti dei migliori club d’Inghilterra sono interessati a questo giovane centrocampista francese, ma la Juventus sta lavorando duramente per anticipare la concorrenza e portarlo a Torino.

Giuntoli vuole Khephren Thuram del Nizza

I colloqui tra la Juventus e il Nizza, attuale squadra di Thuram, sono in corso da diversi mesi e si sta cercando di raggiungere un accordo su una valutazione che si aggira intorno ai 45/50 milioni di euro. Questa mossa dimostra la determinazione della Juventus nel portare il giovane talento sotto la propria ala e investire nel suo futuro.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è convinto che Khephren Thuram sia il profilo ideale per il club bianconero, rappresentando una combinazione di talento presente e potenziale futuro. Thuram ha dimostrato le sue abilità in campo con il Nizza ed è considerato uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione. Nelle prossime settimane, il club continuerà i negoziati, cercando di raggiungere un accordo con il padre di Khephren, l’ex calciatore Lilian Thuram, che svolge un ruolo chiave nelle trattative. La Juventus è determinata a fare il massimo per assicurarsi questo giovane talento e offrirgli una piattaforma per sviluppare ulteriormente il suo talento nel calcio italiano.