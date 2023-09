Giocatore non tesserato: UFFICIALE la sconfitta a tavolino

Con le prime partite che si sono disputate questa sera è ufficialmente iniziato il weekend calcistico, per la gioia dei tifosi.

Prime sfide in calendario in serie A, ma non solo. Chiaramente si gioca in tutto il mondo e le sfide non sono solo quelle che finiscono sugli schermi della pay tv. Ogni fine settimana si disputano tantissime partite anche a livello dilettantistico, sfide che in ogni caso hanno un discreto seguito di appassionati.

Scendere in campo cercando di imitare le gesta dei campioni preferiti è un obiettivo che si pongono tanti. Inseguendo un risultato ma soprattutto con tanta voglia di divertirsi e di trascorrere qualche ora in compagnia dei propri amici.

Ancora una sconfitta a tavolino per una irregolarità burocratica

In campo come in questo weekend però non torneranno solo i campioni della serie A, ma anche tutti quegli appassionati di calcio che calcano i campi delle serie minori. Dove non di rado i risultati vengono ribaltati dal giudice sportivo.

E’ ad esempio quello che è avvenuto – come riporta tuttocampo.it – nella partita tra Romanengo e Iuvenes Capergnanica. Stiamo parlando del campionato Juniores della provincia di Cremona. Dove i tre punti sono stati assegnati dal giudice sportivo alla Iuvenes poiché il Romanengo aveva schierato un calciatore che non era regolarmente tesserato per la società. Una irregolarità che è venuta fuori nel post gara, considerando che il giocatore era stato ammonito. Se tra i prof questo tipo di errori burocratici sono rari, nei dilettanti invece spesso si verificano con lavoro all’ordine del giorno dunque per i giudici sportivi.