Occhi aperti su Berardi, Giuntoli non si tiene e svela: “Lo farò sempre”

Occhi aperti su Berardi: Giuntoli ha commentato in questo modo prima del match che i bianconeri stanno giocando contro il Sassuolo

La Juventus è scesa in campo proprio in questi minuti contro il Sassuolo e come succede di solito prima del match sono arrivate le parole dei protagonisti. In questo caso a parlare per i bianconeri ci ha pensato il direttore dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, che dai giornalisti di Dazn è stato stuzzicato sul mercato.

Il nome ovviamente è quello di Mimmo Berardi, accostato in diverse occasioni ai piemontesi nella sessione estiva di mercato ma che poi, come al solito, è rimasto in Emilia. A specifica domanda sulle parole di Carnevali che ha detto che ci sarebbero state le porte aperte sempre per il calabrese nella sessione invernale del calciomercato, Giuntoli ha risposto in questo modo.

“Carnevali è un amico, cerchiamo di fare il nostro massimo. Vogliamo parlare dei nostri calciatori. Siamo contenti di averne tanti bravi e quindi proseguiamo per la nostra strada e la nostra crescita”. Qui molto criptico, ma poi il direttore della Juventus si è esposto.

“Guarderà con un occhio diverso Berardi? Sempre” è stata la risposta. Insomma, forse quello che potrebbe essere un anticipo di quanto potrebbe succedere nella prossima sessione invernale delle trattative. Chissà, forse è davvero arrivato il momento dopo tanti tentativi falliti per vari motivi, di vedere il neroverde cambiare casacca.