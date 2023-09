Juventus, nuovo allenatore al posto di Allegri: “Ecco quali sono i segnali”

Si avvicina il momento di tornare in campo per la Juventus di Allegri, che domani sera affronterà allo Stadium il Lecce.

Una partita che non dovrà essere sottovalutata come avvenuto contro il Sassuolo. Perché i salentini sono addirittura davanti alla squadra di Allegri in classifica e giocano un calcio pratico e convincente. Non ci sono dubbi però sul fatto che i bianconeri dovranno fare di tutto per ottenere i tre punti.

Soltanto così non si perderà terreno da chi sta davanti e sta viaggiando ad alta velocità, come ad esempio l’Inter di Simone Inzaghi. La missione della Juventus in questa stagione è quella di riuscire a conquistare almeno il quarto posto. Ma è logico che i tifosi, considerando che non ci saranno nemmeno impegni europei, si attendono di più da Chiesa e compagni. Sognare il tricolore non è impossibile. Ma è chiaro che non si possono più vedere degli errori come quelli commessi contro il Lecce.

Juventus, Mauro: “Allegri? Non credo si possa pensare ora ad una alternativa. Ma a giugno…”

Il direttore di “Juventusnews24” Alberto Mauro ha parlato ai microfoni di TvPlay della situazione in casa bianconera. Ai tifosi l’ultimo ko non è affatto piaciuto e sul banco degli imputati è tornato a esserci l’allenatore.

“Ci sono state tante critiche per Allegri, critiche tornate dopo l’ultimo ko. Ma la direzione presa in estate è stata chiara, si continuerà con lui e questa idea difficilmente verrà sconfessata a meno di cataclismi. Allegri mi è parso molto sereno, non credo ci siano i presupposti di ragionare su un’alternativa. Potrebbe essere invece diverso a giugno, quando si potrebbe pensare diversamente” sono le sue parole. Per questo motivo non ci sono all’orizzonte possibilità di sostituzione di Allegri in questa stagione.