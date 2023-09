Il Milan copia la Juventus: accordo per il 2024

Il Milan potrebbe seguire la strategia già fatta dai bianconeri: ecco cosa potrebbe succedere in casa rossonera.

Come scrivono dall’indiscrezione, l’arrivo di Vincenzo Vergine a Milanello ha portato venti di cambiamento in casa rossonera, dando il via a una vera e propria rivoluzione nel club milanese.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il nuovo responsabile del settore giovanile del Milan sta prendendo in considerazione l’idea di creare una seconda squadra da iscrivere al campionato di Serie C per la stagione 2024, seguendo l’esempio di club come la Juventus e l’Atalanta.

Seconda squadra in Serie C: Milan sul modello Juventus

Questa soluzione, tuttavia, sarebbe attuabile solo nel caso in cui qualche altra società rinunciasse all’iscrizione alla terza serie o se si verificasse un allargamento degli organici che aprisse la strada al Milan. L’obiettivo principale di questa iniziativa sarebbe quello di offrire una piattaforma ai giovani talenti del Milan, permettendo loro di accumulare esperienza e crescere come professionisti.

Una seconda squadra in Serie C darebbe indubbiamente più spazio ai giovani giocatori e potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per i talenti emergenti, come già si vede in casa bianconera. Questo progetto rappresenterebbe un importante passo avanti nella valorizzazione e nello sviluppo del settore giovanile del Milan ma anche del calcio italiano, consentendo al club di coltivare i propri talenti e fornire loro un ambiente competitivo per crescere e progredire. La creazione di una seconda squadra in Serie C potrebbe rivelarsi un investimento a lungo termine per il futuro successo del Milan nel calcio italiano e una buona idea sul modello delle grandi squadre europee. Staremo dunque a vedere se il 2024 sarà l’anno in cui avverà questa rivoluzione che andrebbe, come già anticipato poc’anzi, a seguire già il modello attuato dalla Juventus e dalle altre big della Spagna, come, ad esempio, Barcellona.