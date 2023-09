Follie della Juventus: il nuovo mediano è da scudetto

Follie della Juventus, il club bianconero ha le idee chiare per quanto riguarda il post-Pogba. “Farà di tutto per prenderlo”.

Il turno infrasettimanale che si chiuderà stasera con la sfida di Marassi tra Genoa e Roma è stato propizio per la Juventus.

Nell’anticipo di martedì, pur con qualche patema di troppo, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono riusciti a piegare il Lecce, la grande sorpresa di questo inizio di stagione. È bastato un gol del “centravanti di riserva” Milik per avere la meglio sui salentini ed archiviare la brutta sconfitta del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il rischio di incappare in un altro scivolone dopo il 4-2 con il Sassuolo e di subire il contraccolpo psicologico era alto. Ma la Juve ha giocato una partita accorta, non concedendo praticamente nulla agli uomini di Roberto D’Aversa e pungendo al momento opportuno. Un altro “assist” è arrivato dallo stesso Sassuolo che, dopo essersi preso lo scalpo dei bianconeri, ieri sera ha fatto lo sgambetto all’Inter capolista (1-2). I nerazzurri fino alla partita coi neroverdi erano ancora a punteggio pieno ed hanno perso l’occasione di allungare sui cugini del Milan.

Follie della Juventus, c’è Khephren Thuram in cima alla lista di Giuntoli

I rossoneri di Pioli, infatti, espugnando Cagliari hanno raggiunto in vetta a quota 15 punti la squadra di Inzaghi. Subito dietro c’è la Juventus, che ha così recuperato terreno.

Contro gli emiliani l’Inter ha deluso dal punto di vista offensivo: l’attacco, scatenato fino al derby coi rossoneri, stavolta ha sparato a salve (il gol l’ha segnato un esterno, Dumfries). A digiuno anche Marcus Thuram, tra i migliori in campo nelle prime partite dei nerazzurri. Il figlio d’arte, arrivato in Serie A in estate dal Borussia Monchengladbach, potrebbe presto essere raggiunto dal fratello minore Khephren, finito nel mirino della Juventus. Il centrocampista del Nizza è il candidato principale per il post-Pogba. L’ha svelato anche il giornalista Daniele Longo durante la diretta Twitch di Juventibus. “Parlando con un agente di un calciatore del Milan nei giorni scorsi – ha detto – mi ha riferito che la Juventus farà di tutto pur di prendere Khephren Thuram nelle prossime sessioni di mercato: il club bianconero è pienamente convinto che il classe 2001 sia un top player”.