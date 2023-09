Caos Osimhen: arriva un nuovo comunicato UFFICIALE

Caos Osimhen, in casa Napoli continua tenere banco la vicenda che riguarda il centravanti nigeriano. Ecco la nota del club.

Ieri la vicenda Osimhen ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. La tempesta ora sembra essersi placata, ma le ombre sul futuro dell’attaccante nigeriano nella città partenopea si stagliano cupe all’orizzonte. Riavvolgiamo un attimo il nastro. Uno degli eroi principali dello scudetto azzurro è andato su tutte le furie per un video postato dal club sul social Tik Tok prima della partita con l’Udinese.

Osimhen ha tuonato per mezzo del suo procuratore Roberto Calenda, che ha spiegato come il centravanti si sarebbe sentito deriso dal contenuto del video, minacciando addirittura di intraprendere azioni legali. Le immagini rimandavano infatti all’errore dal dischetto dell’ex Lille nella partita di domenica scorsa contro il Bologna. Una reazione che a molti è apparsa esagerata. Non a caso c’è chi subito ha sposato la tesi del “complotto”, sostenendo che fosse tutto architettato per arrivare alla rottura con il Napoli. Proprio in questi giorni tiene banco la questione rinnovo, che per il momento è ancora in alto mare (il contratto di Osimhen scade nell’estate 2025).

Caos Osimhen, la nota del Napoli: “Non volevamo prenderlo in giro”

Il ritorno al successo nella gara di ieri con l’Udinese, tuttavia, ha contribuito a stemperare gli animi. Osimhen ha ritrovato il gol, “concedendo” anche un calcio di rigore a Zielinski.

Pace fatta, dunque. O quasi. Ma il Napoli, rimasto in silenzio fino ad oggi, ha evidentemente sentito il dovere di fare una precisazione. E puntuale, negli ultimi minuti, è arrivato il comunicato sulla vicenda. “Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema – si legge nella nota – precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società”.