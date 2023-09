La Juventus è vigile sul gioiello della Bundesliga: Guardiola show

La Juventus rimane vigile sul gioiello della Bundesliga ma il Manchester City di Guardiola si inserisce e prepara l’offerta

Il mercato della Juventus potrebbe accendersi nella finestra di gennaio, risultando ben più attivo di quanto non sia stato durante l’estate.

I diversi cambiamenti societari, lo scatto di grado di Giovanni Manna per tamponare i ritardi nell’arrivo di Cristiano Giuntoli. Tanti elementi che non hanno permesso alla società di svolgere un mercato da protagonista. La dirigenza si è focalizzata principalmente sulle cessioni, alcune delle quali hanno portato cifre importanti nelle casse della Juventus, come quella di Denis Zakaria. Altri big della vecchia guardia come Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado sono andati via a parametro zero, alleggerendo di molto il monte ingaggi. In entrata si è registrato solo Timothy Weah dal Lille. Giuntoli, però è già a lavoro per regalare nuove perdine ad Allegri già a gennaio e sta monitorando diversi giocatori. Alcuni profili sono decisamente esperti e pronti già da subito a inserirsi al meglio, due su tutti Jorginho e Thomas Partey, in uscita dall’Arsenal. La Juventus sta guardando con grande attenzione anche alla Bundesliga ma l’ostacolo principale riguarda l’inserimento del Manchester City di Pep Guardiola che sembra intenzionato a presentare un’offerta per uno dei talenti individuato da Giuntoli.

Juventus stregata da Boniface: il Manchester City prepara l’offerta

In questo primo mese di nuova stagione stanno emergendo diversi nuovi talenti in giro per l’Europa. In particolare si è distinto un giovane attaccante che milita in Bundesliga.

Si tratta di Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 che sta trascinando il Bayer Leverkusen in queste prime giornate di campionato. Ben 6 gol in 5 gare di Bundesliga, condite da 2 assist. Un gol in Europa League e uno in Coppa DFB. Un totale di 8 reti per il centravanti arrivato in estate dall’Union Saint-Gilloise per circa 20 milioni di euro. Le sue prestazioni e soprattutto i suoi numeri statistici non sono certo passati inosservati ai grandi club europei che lo stanno monitorando. L’attaccante africano ha già diversi ammiratori tra cui la Juventus che da quando è arrivato Cristiano Giuntoli ha aumentato la propensione verso la ricerca dei giovani talenti. Tra i club in prima linea per Boniface, però, come sottolineato da tuttojuve, c’è il Manchester City che starebbe già preparando un’offerta. Al City di Guardiola non mancano di certo le risorse offensive, vista la presenza di due centravanti straordinari come Erling Haaland e Julian Alvarez. Victor Boniface, però, ha attirato particolarmente l’attenzione di Pep che non vorrebbe lasciarselo sfuggire.