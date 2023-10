Match di Champions annullato, UFFICIALE: incubo sconfitta a tavolino

Annullato il match di Asian Champions League: comunicato ufficiale, ecco cosa è successo

La partita dell’Asian Champions League tra Sephan e Al-Ittihad, gara del gruppo C, è stata annullata per circostanze impreviste.

La gara avrebbe dovuto svolgersi stasera allo stadio Naghsh-e-Jahan di Isfahan, tra il club iraniano del Sephan e i sauditi dell’Al-Ittihad, squadra di Karim Benzema e N’Golo Kanté. La gara è stata annullata a causa di circostanze impreviste. L’AFC ha ribadito il proprio impegno del garantire la sicurezza e l’incolumità dei giocatori, degli ufficiali di gara, degli spettatori e di tutte le parti interessati coinvolte.

The #ACL match between 🇮🇷 Sepahan FC and 🇸🇦 Al Ittihad scheduled to take place at the Naghsh-e-Jahan Stadium in Isfahan has been cancelled due to unanticipated and unforeseen circumstances!

