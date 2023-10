Il motto allegriano non ‘paga’: Juventus, sconfitta a tavolino UFFICIALE

Ora è ufficiale, 0-3 a tavolino confermato, è stato accolto il reclamo della squadra: ecco cosa è succeso in dettaglio.

Ora la notizia è diventata ufficiale, con il comunicato ufficiale numero 28 pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti nella giornata di ieri, il reclamo della FC Forsempronese in merito all’irregolare posizione del calciatore Bartolomeo Riggioni, impiegato dall’Alma Juventus Fano nel match dello scorso 17 settembre (vinto sul campo dalla compagine di Scorsini), è stato accolto.

Il giudice sportivo ha inflitto dunque lo 0-3 a tavolino all’Alma Juventus Fano. Confermata dunque la nostra indiscrezione, con Forsempronese che sale in testa alla classifica del girone F, pari al Chieti a quota 10 punti.

Ufficiale lo 0-3 a tavolino: ‘alma’ che non hanno avuto

Il reclamo presentato dalla FC Forsempronese è stato oggetto di attenzione da parte delle autorità sportive competenti, che hanno esaminato attentamente la documentazione e le prove presentate dalla squadra. Alla luce delle informazioni e delle evidenze fornite, il giudice sportivo ha ritenuto che ci fossero motivi validi per accogliere il reclamo.

Di conseguenza, è stata inflitta una penalità di 0-3 a tavolino all’Alma Juventus Fano per la partita in questione. Questo significa che il risultato ufficiale della partita è stato modificato da una vittoria sul campo a favore dell’Alma Juventus Fano a una vittoria a tavolino per la FC Forsempronese. La decisione del giudice sportivo sottolinea l’importanza della correttezza e della conformità alle regole nel mondo dello sport. Anche una questione apparentemente minore, come l’impiego di un calciatore in modo irregolare, può avere un impatto significativo sui risultati e sulla classifica di una squadra. Ora, entrambe le squadre dovranno affrontare le conseguenze di questa decisione e prepararsi per le sfide future nel girone F.